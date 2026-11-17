„Ich habe noch nie so ein cringes Gespräch gehabt“: Das Einzeldate mit Elison hätte sich Ariel bei der Schweizer Version von „Die Bachelorette“ wohl ganz anders vorgestellt. Dabei hatte es zunächst für den 20-Jährigen ganz gut ausgesehen. Mit einer Massagepistole als Geschenk traf er den Geschmack des Reality-TV-Stars. „Wow, oh mein Gott“, jauchzte Ariel. Er massiere „sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gerne“, unterstrich Elison seine Ambitionen, der Single-Dame näherzukommen.

Elison gestand Ariel seine Liebe. (Bild: CH Media) Copyright: CH Media

Dann stopselte er weiter: „Ich liebe ... dich.“ Irritiert stockte Ariel und kommentierte im Gespräch mit dem Produktionsteam: „Sind wir jetzt im falschen Film oder was soll das gerade?“ Gegenüber ihrem Rosenkavalier hakte sie überrascht nach: „So schnell kann man eine Person doch nicht lieben?“

Beim später folgenden Einzeldate wollte es Ariel noch einmal genauer wissen, denn: „Liebe ist ein großes Wort.“ Doch Elison betonte nochmals: „Was ich für dich empfinde, ist Liebe.“ Ariel entgegnete ungläubig: „So schnell?“ Als sie ihm versuchte, den Unterschied zwischen verlieben und lieben aufzuschlüsseln, wiederholte sich Elison: „Nein, ich liebe dich. Ich weiß, was ich sage.“ Für die „Bachelorette“ stand spätestens an diesem Punkt fest: „Er hat keine Ahnung, was Liebe ist.“

„Der Kuss war brutal“: Ariel schickt Single in den „25. Himmel“

Zwischen Mario und Ariel funkte es nicht nur wegen des Feuer-Jongleurs. (Bild: CH Media) Copyright: CH Media

Erheblich positiver fiel Ariels Fazit nach dem Einzeldate mit Mario aus. Der Nachzügler bekannte schon auf dem Weg zum Rendezvous: „Ich bin extrem nervös und habe Schmetterlinge im Bauch.“ Doch die Nervosität war unbegründet. Seine Fremdsprachenkenntnisse gefielen Ariel ebenso gut wie seine Flirt-Taktik: „Er weiß genau, wie er mit seinen Blicken umgehen muss.“

Dann hatte Ariel sogar noch eine Überraschung für Mario parat. Vor romantischer Strandkulisse legte ein Feuerjongleur eine beeindruckende Show hin. „Das hat noch nie eine Frau für mich gemacht“, staunte der Junggeselle. „Das ist Kino!“ Angesichts des Feuers vor den Turteltauben sprang dann auch der Funke auf die beiden über. „Der Kuss war brutal, sie kann top küssen“, wähnte sich Mario nach einer innigen Knutscherei im „25. Himmel“. Auch Ariel versah die zärtlichen Küsse mit dem Siegel „gut“.

Wenig verwunderlich also, dass sich Mario in der „Nacht der Rosen“ eine der roten Blüten abholen durfte. Zittern müssen dagegen noch Karim, Elison und Chyna.

Der Schweizer TV-Sender 3+ zeigt „Die Bachelorette“ immer montags um 20.15 Uhr. In Deutschland ist die Ariel-Staffel auch bei RTL+ im Stream zu sehen. (tsch)