Ein wenig ungeplant läuft die Diskussion bei Sandra Maischberger am Dienstagabend ab. Der Grünen-Co-Vorsitzende Felix Banaszak trifft dabei auf Markus Blume von der CSU. Der war mal Generalsekretär seiner Partei und ist jetzt Staatsminister in Bayern.

Blume wirbt zunächst sehr ausführlich für das, was die Bundesregierung in den letzten anderthalb Jahren so alles geleistet hat. Die Stromsteuer sei gesenkt worden, wenn auch erst einmal nur für ein Jahr. „Wir haben die Gastronomie entlastet, wir haben die Pendler entlastet, wir haben das Ehrenamt entlastet, wir haben das produzierende Gewerbe entlastet, es gibt ein großes Bürokratieentlastungspaket.“

Auch das Problem mit der kalten Progression werde sicher noch gelöst werden, spätestens im kommenden Jahr, sagt Blume. „Jedem in dieser Regierung ist auch klar, wir können es uns nicht leisten, dass erneut eine Regierung in Deutschland scheitert. Dazu ist die Lage in Europa zu ernst, und ehrlicherweise auch die Lage in Deutschland.“

Lang anhaltender Applaus für Banaszak nach Abrechnung mit der Koalition

Banaszak sieht das erwartungsgemäß völlig anders: „Also es ist unfassbar schlechtes Handwerk. Und die Erwartungshaltung war ja, wenn die Union schon keine Ideen fürs Land hat, dann kann sie wenigstens das Handwerk, und auch das funktioniert ja nicht.“

Bei den geplanten Abschiebungen nach Ruanda unterlief Felix Banaszak ein Rechenfehler. (Bild: WDR / Melanie Grande) Copyright: WDR / Melanie Grande

Banaszak fügt hinzu: „Die Leute haben verstanden: Reformen heißt, bei mir wird gespart, und zwar deswegen, weil ich mich nicht wehren kann. Bei der Rente müssen wir jetzt den Gürtel enger schnallen. In der Pflege werden die Kosten für die Menschen, die Angehörige pflegen müssen, teurer. Im Gesundheitssystem wird hier gerade vom Zweiklassensystem aufs Dreiklassensystem vielleicht hochgestuft. Und dann wundern Sie sich, dass die Menschen das Vertrauen verlieren, dass diese Regierung in der Lage ist, ihr Leben zu verbessern. Ich würde mir wünschen, dass Sie einmal ernst nehmen, in welcher desaströsen Lage sie gerade als Regierung sind, und dass Sie nicht einfach weitermachen wie bisher, sondern mal innehalten und einen anderen Modus annehmen. Ich glaube, das wäre sehr gut für dieses Land.“ Dafür gibt es lange anhaltenden Applaus.

„Wenn ich mich täusche, werde ich mit Kopf unterm Arm durch die Gegend rennen“

Später geht es dann um die Migrationspolitik. „Ich will einmal ganz deutlich sagen: In diesem Land ist die Migrationswende gelungen“, analysiert Blume. „Die Zugangszahlen ins Asylsystem sind so niedrig wie seit dem Jahr 2012 nicht mehr, und das Ganze ohne jegliches Brimborium, sondern indem Alexander Dobrindt in dieser Koalition einfach geliefert hat. Wir haben aber gleichzeitig noch ein Thema, und zwar bei denen, die noch da und vollziehbar ausreisepflichtig sind.“ Hier gelte es „Mittel und Wege“ zu finden, solche Menschen in die Herkunftsländer zurückzuführen.

Zunächst geht es jedoch für einige erst einmal nach Ruanda. Das haben fünf europäische Länder beschlossen, darunter auch Deutschland. „Und nach Ruanda sollen Leute geschickt werden, die noch nie in Ruanda waren und erst recht nicht daherkommen“, ärgert sich Banaszak.

Und dann passiert ihm etwas, was einem informierten Politiker nicht passieren sollte. Er behauptet: „Das Ganze kostet pro Person 20 Millionen Euro. Jetzt stelle ich mir mal vor, was könnte man mit 20 Millionen Euro machen?“ Moderatorin Sandra Maischberger wundert sich: „20 Millionen Euro?“, hakt sie ungläubig nach. Banaszak antwortet: „Wir reden über eine kleine Zahl von Menschen und über 400 Millionen.“

Blume wirft ein: „Im gesamten Haushaltsansatz stehen 20 Millionen, wenn ich es richtig im Kopf habe.“ Banaszak: „Ich wäre sehr dankbar dafür, wenn das noch einmal nachgeprüft würde. Wenn ich mich täusche, werde ich mit Kopf unterm Arm durch die Gegend rennen.“

Blume kritisiert Berliner Grüne

Banaszak sollte schon mal zu trainieren anfangen. Denn tatsächlich hat Blume recht. Im aktuellen Haushalt sind bis zu 20 Millionen Euro für die Ausreise abgelehnter Asylbewerber nach Ruanda veranschlagt. Davon betroffen sind aus jedem der fünf teilnehmenden Länder genau 20 Menschen, macht also für jeden eine Million Euro (wenn man unterstellt, dass die Mittel rein für die Abschiebung verwendet würden) - oder 150 Jahre Grundsicherung ohne Wohngeld. Immer noch recht viel.

Das erkennt auch Banaszak: „Der Ansatz bleibt doch dabei. Man zahlt viel Geld dafür, dass einzelne Leute in dieses Land zurückgeschickt werden. Man bezahlt ein verbrecherisches Regime dafür, die Menschen am Ende schlecht zu behandeln. Und wenn man das gleiche Geld nehmen und überlegen würde, wie wäre es mit Integrationsmaßnahmen?“

Schließlich diskutiert man noch ein wenig über Berlin, wo die Linken-Fraktion die umstrittene Neuköllnerin Vanessa Emde ausgeschlossen hat. Banaszak ist erleichtert. Das werde die Koalitionsverhandlungen in Berlin vereinfachen, sagt er. Blume verlangt, die Grünen sollten sich von den Linken in Berlin distanzieren und beendet die Diskussion mit der Ansicht: „Ich habe das Gefühl, die roten Linien sind Ihnen dann wichtig, solange nicht die nächste Regierungsoption wartet. Und dieser Gedanke drängt sich doch ganz stark in Berlin auf.“ (tsch)