Paul (Jamie Dornan) träumt von finanzieller Unabhängigkeit für seine Familie. Ob ein Bankraub da der richtige Weg ist? (Bild: Apple) Copyright: Apple

Eine Diebesbande mit ausgeklügeltem Plan auf der einen Seite - und ein unnachgiebiger Ermittler auf der anderen: Nach diesem Schema erzählt ziehen Heist-Serien ihr Publikum immer wieder in ihren Bann. Weltweite Publikumserfolge wie „Haus des Geldes“ oder die „Ocean's“-Filmreihe sprechen für sich. Nun versucht sich auch Apple an dem Genre und steuert mit „12 12 12“ (ab 13. November) eine Heist-Serie mit besonderem Kniff bei.

Hinter der titelgebenden Zahlenkombination verbirgt sich nicht etwa ein Zugangscode zu einem Tresor. Vielmehr beschreibt das Zwölfertrio die drei Perspektiven, aus denen das Apple-Original einen spektakulären Bankraub in Zürich beleuchtet. Eine der parallel erzählten Zeitachsen spielt während der zwölfmonatigen Planung, eine zeigt die zwölf Stunden des Überfalls am Weihnachtstag und eine setzt zwölf Tage nach dem Coup ein. Innerhalb der acht Folgen wechseln die Perspektiven stetig.

FBI-Agent Jack (Anthony Mackie) hat noch eine Rechnung offen. (Bild: Apple) Copyright: Apple

So bleibt den Zuschauern der Thrillerserie nichts anderes übrig, als bis zum Schluss dranzubleiben, um der besonderen Verbindung zwischen FBI-Agent Jack Strickland (Anthony Mackie) und Profi-Gauner Paul Galvin (Jamie Dornan) auf den Grund zu gehen.

„Er hat mich bestohlen, und ich glaube an Rache“, kündigt Jack Vergeltung für Verstrickungen der Vergangenheit an. „Sobald er einen Fehler macht, werde ich ihm das Handwerk legen.“ Doch Paul ist in „12 12 12“ mit allen Gauner-Wassern gewaschen. Was folgt, ist ein packendes Katz-und-Maus-Spiel, erzählt in acht Episoden. (tsch)