Barbara Schöneberger muss vier Wochen lang ohne Führerschein auskommen. Das hat die Moderatorin am Rande der Verleihung des Automobilpreises „Goldenes Lenkrad“ erzählt. Im Gespräch mit dem RTL-Magazin „Exklusiv“ verriet sie, dass sie zwar keine Raserin, aber eine „sehr schnelle Fahrerin“ sei. Das hat nun offenbar zum vorübergehenden Verlust der Fahrerlaubnis geführt.

„Man ist natürlich schon mal schnell in so einem Bereich, wo es jetzt schon richtig wehtut“, sagte Barbara Schöneberger. Jetzt suche sie noch den Zeitraum, „wo es am wenigsten wehtut“ - vermutlich nach Weihnachten. Immerhin: Beruflich komme die 52-Jährige auch ohne Auto klar.

Barbara Schöneberger ist ein „Straßenverkehrs-Ermöglicher“

Laut eigener Aussage ist Barbara Schöneberger ein „Straßenverkehrs-Ermöglicher“. Sie erklärt: „Ich bin jemand, der sich manchmal selbstständig dazu entscheidet, eine zweite Linksabbiegerspur aufzumachen, eine zweite Rechtsabbiegerspur aufzumachen.“

Dass sie nun den Führerschein abgeben muss, sehe sie ein. Sie übernehme die Verantwortung für ihr Fehlverhalten, stellte sie klar. Ohnehin ist es wohl nicht das erste Vergehen. Gegenüber „Auto Bild“ erzählte Barbara Schöneberger schon vor einigen Jahren, an einem Tag gleich dreimal geblitzt worden zu sein. (tsch)