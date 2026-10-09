Barbara Schöneberger verrät„Ich fahre auch mal im Bademantel zur Tankstelle“

Barbara Schöneberger ist längst eine Institution im deutschen Fernsehen. Obwohl sie zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Unterhaltungsbranche gehört, fällt der 52-Jährigen ein normales Leben als Privatperson nicht schwer. „Mein Name steht draußen am Klingelschild vom Haus, da hat noch nie jemand geklingelt“, sagte sie im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Kollegen, die nur noch mit Bodyguards vors Haus gehen würden, verstehe sie nicht: „Das finde ich absolut verrückt. Ich meine, ich bin ja nicht J.Lo!“

Für sie seien alltägliche Dinge wie Einkaufen im Supermarkt und Bahnfahren ohne Weiteres möglich. „Ich fahre auch mal im Bademantel zur Tankstelle“, verriet Schöneberger. „Das interessiert hier in Berlin wirklich keine Sau!“ Sie sei davon überzeugt, je mehr Aufhebens man um die eigene Person mache, desto mehr würden auch Leute darauf aufmerksam. „Wenn mir manchmal Kollegen - meistens Männer übrigens - erzählen, dass sie in Deutschland nicht mehr leben können, weil es mit dem Ruhm einfach zu krass ist und sie keine Bahn mehr fahren können ... Da denke ich mir: Wenn man so leben will, soll man es machen. Ich nicht.“

„Was mein Leben ausmacht, sind ausschließlich private Sachen“

Generell spiele ihre Popularität und ihr Job im Privatleben kaum eine Rolle, erklärte Barbara Schöneberger gegenüber der teleschau. Bei ihren Jahreshighlights fielen ihr einzig private Erlebnisse ein. „Dass ich einen Fernsehpreis gewonnen oder vor 52.000 Leuten gesungen habe, kommt mir da gar nicht in den Sinn“, schilderte die Moderatorin und unterstrich: „Was mein Leben ausmacht, sind ausschließlich private Sachen.“

Ganz und gar nicht privat tritt Barbara Schöneberger am Samstag, 10. Oktober, auf. Dann läuft die neue Folge von „Verstehen Sie Spaß?“ in der ARD-Primetime. Dieses Mal begrüßt die 52-Jährige unter anderem Simone Thomalla, Heino Ferch, Horst Lichter, Lili Paul-Roncalli, Massimo Sinató, Jimmy Hartwig und Kristo Ferkic. (tsch)