„Gerne die anderen“Barbara Schöneberger verzichtet auf Kaviar und Luxusreisen

„In der heutigen Zeit, wo mir doch das meiste sehr spanisch vorkommt, besinne ich mich umso mehr auf meine ganz normale Kindheit“, verrät Barbara Schöneberger in Hans Sigls Podcast „Betreff: Leben“. Die Moderatorin erklärt: „In meinem Kopf gibt es noch 'normal'.“

Wie Schöneberger weiter ausführt, lege sie darauf auch bei ihren Kindern großen Wert. Es sei ihr wichtig, „einen ganz normalen Bemessungsrahmen zu haben für Ausgaben, die man tätigt, für Anschaffungen, die man tätigt. Dafür, wie man Beziehungen pflegt. Wie man nett ist zu Menschen, wie man bescheiden ist.“

Es sei „ein extremer Bestandteil“ von Schönebergers Erziehungsstil, „zu sagen: Wir nicht. Gerne die anderen. Wir machen es so nicht.“ Die 52-Jährige stellt klar: „Wir machen keine Luxusreisen. Wir steigen nicht in irgendwelche großen Flugzeuge und fliegen in kleinen Kabinen irgendwo hin. Und es gibt keinen Kaviar, der auf dem Löffel hin- und herrollt.“ Vielmehr werde in ihrem Zuhause „selber gekocht, und da kommen Freunde zusammen. Da wird alles selber aufgebaut und am Ende wird es wieder selber abgebaut. Und da wird selber geputzt und da werden die Betten bezogen.“

Hans Sigl: „Du hast kein Geissen-Molekül in dir“

Es erstaune sie, wenn sie sehe, „wie das bei anderen Leuten zugeht. Was die für Kohle raushauen.“ Hans Sigl stellt fest: „Du hast kein Geissen-Molekül in dir.“ Wie der „Bergdoktor“-Star zudem anmerkt, sei das Gegenteil der Fall: So sei Schöneberger „die bodenständigste Frau“, die er kenne. Dies werde auch regelmäßig bei gemeinsamen Moderationsjobs - etwa der „Starnacht am Wörthersee“ - deutlich: „Du verlangst nicht viel.“

Auch in ihren romantischen Beziehungen sei die gebürtige Münchnerin stets bescheiden gewesen, verrät sie zudem. „Noch nie in meinem Leben hat mich irgendjemand mit dem Auto abgeholt, hat mir Blumen geschenkt. Ich hab noch nie in meinem Leben - ich schwöre! - Blumen von jemandem bekommen.“ Von teuren Geschenken halte die seit 2009 verheiratete TV-Bekanntheit jedoch ohnehin nichts: „Bin ich denn bescheuert? Was brauche denn ich jetzt irgendein Hermès-Tuch?“ (tsch)