„Bares für Rares“-Händler reißt sich um Flohmarkt-Fund - dann muss er etwas gestehen

Ramona aus Bad Zwischenahn und ihre Tochter Emily aus Rastede hatten bereits im Netz zu ihrem Flohmarktfund recherchiert und waren auf Begriffe wie „Edwardianische Kugel“ und „Freimaurerkugel“ gestoßen. Bei „Bares für Rares“ bestätigte sich dies.

Horst Lichter und Friederike Werner waren angetan von dem besonderen Schmuckstück. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Ich bin ganz begeistert“, schwärmte Expertin Friederike Werner. „Das ist eine sogenannte Freimaurerkugel, die sehr wahrscheinlich aus England kommt.“ Die Besonderheit: Die Kugel lässt sich auseinanderklappen und ergibt dann ein Kreuz mit einer Krone obendrauf.

„Wir haben keinen Hersteller, keine Punzen“, bemerkte die Fachfrau. Das machte das Objekt umso mysteriöser. Goldblech und Silber waren die Materialien. „Wir haben eine Weltkugel vor uns, das ist es, was die Freimaurer zum Ausdruck bringen wollten“, sagte die Expertin.

Ramona (links) aus Bad Zwischenahn und ihre Tochter Emily aus Rastede hatten bereits im Netz zu ihrem Flohmarktfund recherchiert. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Es gehe um die Darstellung der göttlichen Geometrie und des Universums, erklärte sie weiter. „Wir haben Kreis, Kugel, das Quadrat, Dreiecke und Pyramiden, alles greift ineinander.“ Horst Lichter wollte indessen wissen, wie alt das symbolträchtige Verkaufsobjekt war.

„Das ist ja mal ein cooler Flohmarkt-Fund!“

„Ich bin ganz begeistert“, so die Expertin. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Friederike Werner vermutete eine Fertigung im frühen 20. Jahrhundert. „Ich klappe sie mal für euch noch mal zusammen, damit man sieht, dass es ein wunderschönes Schmuckstück ist. Ich bin ganz begeistert.“ Gebrauchsspuren verrieten, dass der Schmuck häufig getragen wurde. Der Materialwert lag jedoch bei nur 80 Euro. Das enttäuschte Horst Lichter: „Dasas kann es ja nicht sein.“ Das sah das Mutter-Tochter-Gespann genauso.

Ramona und ihre Tochter Emily plädierten für 300 bis 400 Euro. „Ich bin ganz bei Ihnen“, stimmte Friederike Werner zu. Im Händlerraum stellten die Verkäuferinnen die Schatulle mit dem Freimaurer-Gadget mittig auf dem Händlertisch ab - vor Daniel Meyer. „Meins“, freute er sich. „Ein Freimaurerkreuz, das ist ein Symbol - aus der Weltkugel wird das Kreuz“, dozierte Meyer. Er zeigte, wie man das Objekt transformieren konnte.

Friederike Werner vermutete eine Fertigung im frühen 20. Jahrhundert. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Markus Wildhagen erkundigte sich nach der Provenienz. Ramona berichtete, dass es sich um einen Flohmarktfund handelte. Die Händler staunten. „Das ist ja mal ein cooler Flohmarkt-Fund!“, lobte Markus Wildhagen. Das erste Gebot machte Daniel Meyer. Er stieg mit 100 Euro ein. Susanne Steiger folgte, dann auch Markus Wildhagen ...

Mit einem Gebot von 290 Euro schien Jos van Katwijks schließlich außer Konkurrenz. „Lass mich noch einmal gucken“, bat Daniel Meyer. „Würden Sie schon verkaufen an den Jos?“, fragte er, ohne weiter zu bieten. Die Verkäuferinnen schwiegen.

Jos van Katwijk erhöhte freiwillig auf 300 Euro. Deal! Dazu spendierte der Niederländer seinen obligatorischen „Lucky Dollar“. Das fand Ramona „lieb“. Doch kaum hatten die Verkäuferinnen den Raum verlassen, musste Jos van Katwijk etwas loswerden: „Ich weiß nicht, was Freimaurer ist“, gab der Händler zu. Er lachte über seine eigene Unwissenheit. Daniel Meyer konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen: „Weißt du, das ist das Schöne: Nichtwissen ist die Grundlage für jedes echte Abenteuer.“ (tsch)