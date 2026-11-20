„Verrückt“ fand der Moderator das ungewöhnliche Design. „Von hier dachte ich, es wäre ein Frosch auf einem Goldklumpen.“ Für den Ring der Schmuckdesignerin Eva Segoura wollte die Verkäuferin 1.000 Euro, der Experte setzte einen Schätzwert von 2.400 bis 2.500 Euro fest. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Ein Frosch“, meinte Horst Lichter in einem Schmuckstück zu erkennen, das in der Freitagsausgabe der ZDF-Trödelshow vor ihm landete. „Bares für Rares“-Experte Patrick Lessmann drehte den Ring um, und Lichter merkte: „Ein Kaninchen!“ Auf jeden Fall lag hier hohe Schmuckkunst auf dem Tisch. „Verrückt“ fand der Moderator das ungewöhnliche Design. „Von hier dachte ich, es wäre ein Frosch auf einem Goldklumpen.“ Lessmann nickte: „Du musst dich im Prinzip schon damit beschäftigen. Und schon hat es seine Wirkung.“

Diese Wirkung kam bei Verkäuferin Christina aus Ebern jedoch nie an: „Den Ring habe ich vor 20 Jahren zu meiner ersten Hochzeit geschenkt bekommen, und zwar von der Designerin selbst. Das ist die Großmutter meines Ex-Mannes gewesen.“ Die bekannte Schmuckdesignerin Eva Segoura sollte eigentlich die Hochzeitsringe designen, verschenkte dann jedoch den Hasenring, „was aber leider zu der Zeit und auch jetzt nicht wirklich meinem Schmuckgeschmack entspricht“.

Lisa Nüdling (links) kaufte den Ring für 2.000 Euro. Mit der Summe hatte die Verkäuferin nicht gerechnet: „Es übertrifft meine Erwartungen!“ (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Eva Segoura war eine französische Designerin mit österreichischen Wurzeln“, die laut Lessmann von den 1980er- bis in die 2000er-Jahre ein Atelier in Paris hatte. Der Experte deutete auf die Baummotive des Goldrings: „Obendrauf sitzt ein Kaninchen, was wirklich ganz fein ausgearbeitet ist.“ Bei dem braunen Stein handelte es sich um einen braunen Achat, stellte Lessmann fest. Die Augen bestanden aus Brillanten und an den Seiten waren Peridots angebracht. Am Ring befand sich die Signatur der Künstlerin. „Es ist 750er Gold, auch wenn es nicht gestempelt ist“, bestätigte der Experte. „Es wird eher als kleine Kunstobjekte gehandelt.“ Ob da die gewünschten 1.000 Euro möglich waren?

Verkäuferin ist begeistert: „Übertrifft meine Erwartungen!“

Auch der Fischreiher aus Rosenthal-Porzellan aus der Zeit zwischen 1953 und 1956 nach dem Entwurf von Max Hermann Fritz kam gut an. Schätzpreis: 150 bis 180 Euro. Für 150 Euro ging der Reiher an Lisa Nüdling. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Als Lessmann 2.400 bis 2.500 Euro nannte, stockte Christinas Mutter Karin der Atem: „Jetzt haut es mich aus den Socken!“ Auch Christina war ein „bisschen sprachlos“.

Das Werbe-Thermometer von Linde Kühlung aus den 1950er-Jahren wurde auf 150 bis 250 Euro geschätzt. Christian Vechtel bezahlte sogar 300 Euro. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Wir haben einen wunderschönen Frosch, gearbeitet von einem Edelsteinschneider“, erlag Händler Wolfgang Pauritsch ebenso wie Horst Lichter einem Irrtum. Dann sah er es: „Ein wunderschönes Häschen.“ Die anderen Händler lachten: „Na was denn jetzt, Häschen oder Frosch?“ Pauritschs Startgebot von 1.000 Euro traf bereits den Wunschpreis, doch es wurde noch mehr: „Das Hasenrennen geht los.“

Die Verdienst-Wandplakette aus Bronze von WMF aus dem Jahr 1925 war 100 bis 150 Euro wert. Der Preis stieg überraschend schnell auf 450 Euro, die Wolfgang Pauritsch auf den Tisch blätterte. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Ein Hase in der Pfanne ist immer besser wie am Finger“, schaute sich Walter Lehnertz das Wettbieten gespannt aus der Ferne an. Bei 2.000 Euro war Schluss und Lisa Nüdling steckte sich den ausgefallenen Ring an den Finger. „Der Ring ist absolut einmalig“, gratulierte Pauritsch zum Kauf. Christina und Karin waren ebenfalls mit der erzielten Summe zufrieden: „Toll! Wahnsinn, wie die sich hochgesteigert haben!“ Damit hätte die Verkäuferin nicht gerechnet: „Es übertrifft meine Erwartungen!“

Ex-Pferdewirt Lehnertz lauft Tierarzt-Instrumente

Das Konvolut aus medizinischen Instrumenten für Veterinäre aus den 1940er- bis 70er-Jahren wurde mit 150 Euro bewertet. Walter Lehnertz kannte sich als ehemaliger Pferdewirt bestens aus und kaufte alles für 130 Euro. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

Auch der Fischreiher aus Rosenthal-Porzellan aus der Zeit zwischen 1953 und 1956 nach dem Entwurf von Max Hermann Fritz kam gut an. Schätzpreis: 150 bis 180 Euro. Für 150 Euro ging der Reiher an Lisa Nüdling: „Die sind so elegant!“

Das Werbe-Thermometer von Linde Kühlung aus den 1950er-Jahren wurde auf 150 bis 250 Euro geschätzt. Christian Vechtel wollte das Thermometer unbedingt haben und bezahlte sogar 300 Euro: „Die Farbe ist schön.“

Die Verdienst-Wandplakette aus Bronze von WMF aus dem Jahr 1925 war 100 bis 150 Euro wert. Der Preis stieg überraschend schnell auf 450 Euro, die Wolfgang Pauritsch auf den Tisch blätterte: „Das ist ein seltenes Ding, da bin ich mir sicher!“

Das Konvolut aus medizinischen Instrumenten für Veterinäre aus den 1940er- bis 70er-Jahren wurde mit 150 Euro bewertet. Walter Lehnertz kannte sich als ehemaliger Pferdewirt bestens aus und kaufte alles für 130 Euro. (tsch)