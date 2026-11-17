„Ringe sind in erster Linie zum selbst betrachten, finde ich“, so die Expertin. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Oho!“ Horst Lichter war schwer beeindruckt von dem Ring, der in der Dienstagsfolge von „Bares für Rares“ präsentiert wurde. „Der macht was her“, stimmte Schmuckexpertin Heide Rezepa-Zabel zu. „Muss man das Bild nicht nach vorne zeigen lassen?“, fragte der Moderator mit Blick auf das Symbol auf dem Schmuckstück. „Kommt drauf an - wenn man es selbst sehen möchte“, erwiderte Rezepa-Zabel. „Ringe sind in erster Linie zum selbst betrachten, finde ich“, so die Expertin. Lichter kommentierte: „Man macht sowieso alles für sich selbst.“

Der Ring stammt aus dem Nachlass von Gretels Schwiegervater. Dieser hatte den Schmuck wiederum von einem Onkel geerbt. Letzterer war „um den Ersten Weltkrieg herum sehr wohlhabend, deswegen hat er sich diesen Ring anfertigen lassen“, so die Verkäuferin. „Das A und das N rechts und links stehen für Alexander Nowitzki“, erklärte Gretel. Heide Rezepa-Zabel lobte dieses Detail: „Ich finde, diese Initialen sind hier gestalterisch sehr gut eingepasst.“

Der Ring stammt aus dem Nachlass von Gretels Schwiegervater. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Es ist ein sehr repräsentatives Stück, ein wirkliches Statement-Piece“, lobte die Fachfrau. „Schon allein durch seine Dimensionen - zwei Zentimeter mal zwei Zentimeter.“ Auch das Gewicht war stattlich: Über 16 Gramm zeigte die Waage. Im Zentrum des Motivs stand der Heilige Georg als Drachentöter. Im Spätmittelalter sollten Nothelfer wie er „gegen alles helfen, was nicht bekämpfbar war“, so die Expertin. „Gegen Seuchen, gegen Pest, gegen Fieber, gegen Kopfschmerzen“, nannte sie Beispiele. Später sei Georg auch zu einem „männlichen Symbol für Schutz, Stärke, Mut“ geworden.

„Der ist cool, den brauche ich“

Heide Rezepa-Zabel nannte einen Schätzpreis von 1.400 Euro. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Es ist schwer, es ist groß, es sieht silbrig aus aber vielleicht ist es Gold“, sinnierte Horst Lichter derweil. Er hatte recht: 585er Gold war gestempelt. Dazu kamen vier kleine Brillanten in den Ecken, laut Rezepa-Zabel „zusammen rund 0,4 Karat“. Lichter wollte den Preiswunsch wissen. „Keine Ahnung, 500 Euro?“, überlegte Gretel. „Viel zu wenig“, erwiderte Heide Rezepa-Zabel. Bereits der Goldankaufswert lag bei 1.200 Euro. Gretel hielt sich überrascht die Hand vor den Mund: „Ups!“ Insgesamt empfahl Heide Rezepa-Zabel bis zu 1.400 Euro für das Stück.

„Ich hatte auf Sie gehofft“, gab Gretel gegenüber Susanne Steiger (links) zu. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Ich bringe etwas für den Herrn“, verkündete Gretel anschließend im Händlerraum und stellte ihr Schmuckkästchen vor Daniel Meyer ab. Susanne Steiger nannte das Verkaufsobjekt „imposant“. „Das ist der Georgsring, den tragen die ausgezeichneten Herrschaften, wenn sie sich um sehr viele Sachen verdient gemacht haben“, referierte Daniel Meyer. „Das ist ein Beschützerring sozusagen“, war er sicher.

„Wow, das ist mal eine tolle Handarbeit!“, lobte Susanne Steiger. Sie nahm den Schmuck unter die Lupe. „Der entspricht genau meinem Geschmack. Schön ist der, wirklich außergewöhnlich“, schwärmte sie. Sarah Schreiber war nicht minder begeistert von dem Schmuckstück. Europäische Drachendarstellungen würden ihr üblicherweise nicht zusagen, doch dieser sei „gut gelungen“. Man erkenne, „dass es ein Drache ist“. Susanne Steiger machte das erste Gebot - 1.000 Euro. Markus Wildhagen folgte. Als Steiger 1.400 bot, ließ sie sich in die Karten schauen: „Der ist cool, den brauche ich.“

Auch Daniel Meyer stieg überraschend ein - mit 1.450 Euro. Er lieferte sich einen Wettkampf mit Steiger. Als Meyer 1.550 nannte, bat sie: „Darf ich noch mal sehen?“ Dann erhöhte sie auf 1.600 Euro. Gretel war entsprechend schnell einverstanden mit Steigers Gebot. Zumal auch der maximale Schätzpreis von 1.400 Euro um 200 Euro überboten wurde. „So ein schönes Stück“, schwärmte Steiger erneut. „Ich hatte auf Sie gehofft“, gab Gretel gegenüber Steiger zu. Auch die Händlerin schien glücklich: „Der ist so schön! Wirklich ein Unikat!“, schwärmte sie. Gretel war indessen „richtig froh, wie es gelaufen ist“. Ihr Fazit: „Die sind richtig nett alle.“ (tsch)