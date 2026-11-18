Seit dem Rücktritt von SPD-Co-Chefin Bärbel Bas steht die Partei vor der nächsten Personalentscheidung: Wer übernimmt den Vorsitz? Mit Hubertus Heil meldete sich nun der erste prominente Bewerber. Heil zählt seit Jahren zu den prägenden Köpfen der Sozialdemokraten, war unter anderem Generalsekretär, stellvertretender Parteivorsitzender und Arbeitsminister. Ob Lars Klingbeil an der Spitze weitermachen will, ließ er bisher offen.

Bei „Markus Lanz“ ging es daher schnell um den sichtbar gewordenen Konkurrenzkampf zwischen Klingbeil und Heil. Journalistin Kerstin Münstermann warnte: „Es muss jetzt ganz schnell etwas passieren, weil wir sind mitten in der Legislatur.“ Die schwarz-rote Koalition befinde sich „in ganz schwierigem Fahrwasser und was macht die SPD? Die beschäftigt sich jetzt wieder mit sich selbst. Und das tut sie ja relativ regelmäßig“.

Lanz griff den Punkt auf und fragte mit Blick auf Heil: „Sind Sie ernsthaft der Meinung, dass das eine gute Wahl ist?“ SPD-Politiker Peer Steinbrück antwortete ohne Zögern: „Ja, ich bleibe dabei.“ Als Lanz nach einer Präferenz zwischen Heil und Klingbeil fragte, blieb Steinbrück auffällig neutral: „Ich bewerte die beiden gar nicht.“ Ihm gehe es vielmehr um Konkurrenz als um Lagerdenken: „Ich finde es einen Gewinn, wenn die Partei eine Alternative hat zwischen zwei Persönlichkeiten. (...) Das ist ein demokratischer Wettbewerb und der steht der SPD gut zu Gesicht.“

Münstermann dämpfte jedoch die Hoffnung auf einen belebenden Effekt. Klingbeil sei nach einem Jahr in Vorsitz und Regierungsverantwortung erkennbar „aufgerieben an der eigenen Partei“. Der SPD-Vorsitz, so ihr Urteil, sei längst „ein Schleudersitz geworden“.

Kerstin Münstermann warnt; Heil sei „kein Erneuerungszeichen für die Sozialdemokraten“

Journalistin Kerstin Münstermann bemängelte, dass Hubertus Heil keine Aufbruchsstimmung innerhalb der SPD erzeugen könne. (Bild: ZDF / Markus Hertrich) Copyright: ZDF / Markus Hertrich

Peer Steinbrück hielt dagegen: „So geht die CDU auch mit Herrn Merz um! Das sind die heutigen Verhältnisse. Das ist doch nichts Spezifisches der SPD.“ Münstermann blieb trotzdem hart und verwies auf Bas' Rückzug: „Bärbel Bas ist auch deswegen nicht mehr SPD-Chefin, weil sie es nicht geschafft hat, auch den eigenen Leuten gerecht zu werden.“ Ihr Befund: „Die SPD ist da sehr unerbittlich.“

Dann wurde Münstermann konkret: „Jetzt tritt ja mit Hubertus Heil jemand an, der noch eine Rechnung offen hat. (...) Lars Klingbeil hat ihn, den ehemaligen Arbeitsminister, nach der Wahl 2025 wortwörtlich im Regen stehen lassen.“ Heil sei für sie daher „kein Erneuerungszeichen für die Sozialdemokraten“. Lanz pflichtete ihr in der Stoßrichtung bei und stellte den „Aufbruch“-Gedanken in den Mittelpunkt: „Sie brauchen doch Aufbruch. Da ist jetzt einer, der ist seit 1998 im Bundestag.“

Hinzu komme, dass Heil oft als „Mister Bürgergeld“ etikettiert werde. Steinbrück reagierte gereizt und widersprach der Personalisierung: „Niemand ist damals alleine der Erfinder des Bürgergeldes gewesen, sondern das ist eine Entwicklung der SPD gewesen, die ich für falsch gehalten habe, die korrigiert worden ist.“

Als sowohl Lanz als auch Münstermann weiter skeptisch auf Heil und den Zustand der SPD blickten, platzte Steinbrück schließlich der Kragen. Er warf der Runde vor, am Kern vorbeizudiskutieren: „Das Hauptthema der Politik ist in Deutschland, dass unser Land in einer tiefen Anpassungskrise steckt. Und stattdessen ereifern wir uns immer über irgendwelche Personalfragen!“

Peer Steinbrück: „Wie löst dieses Land seine Probleme?“

Kerstin Münstermann wollte bremsen, doch Steinbrück legte nach: „Dieses Land steht unter einem militärischen Druck aus Russland, einem ideologischen Druck aus den USA, einem wirtschaftlichen Druck aus China. Und das trifft uns vor dem Hintergrund, dass wir zehn bis zwölf Jahre unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben.“

Lanz blieb ungerührt und konterte scharf: „Jemand wie Hubertus Heil steht wie kein anderer dafür, dass wir die Hausaufgaben beim Sozialstaat nicht gemacht haben!“ Als Münstermann Heil zudem politische Plattitüden vorwarf, wurde der Ton schärfer. Steinbrück kritisierte den „Unterton (...) eines Bashings“ und zog eine klare Grenze: „Ich entziehe mich dem! Ich mache das nicht mit!“

Er erklärte, worum es ihm stattdessen gehe: „Es interessiert mich nicht, (...) die negativen Seiten dieser Person zur Geltung zu bringen. Sondern mich interessiert die Fragestellung: Wie löst dieses Land seine Probleme?“ Zum Schluss griff Steinbrück auch Münstermanns Rolle an: „Dieser Teil des deutschen Journalismus entspricht jedenfalls nicht meinen Erwartungen bezogen auf den tiefen Anpassungsprozess (...), den dieses Land braucht.“

Münstermann blieb dennoch bei ihrer Linie und hielt dagegen: „Die Frage, wer wird neuer SPD-Vorsitzender, ist ja nicht trivial. Und den haben nicht Journalisten herbeigeschrieben, sondern den hat die SPD selbst zu verantworten.“ (tsch)