Bauer Daniel lässt beim gemeinsamen Essen due Katze aus dem Sack. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Dramatische Wende bei „Bauer sucht Frau“: Der 31-jährige Daniel sorgt mit einer unbedachten Äußerung erneut für Stress bei seinen Hofdamen. Rückblick: Schon beim Scheunenfest hatte sich der Dauer-Single - ist seit zehn Jahren solo - den Unmut der anderen Bewerberinnen zugezogen, als er Annika vorschnell als seine Favoritin präsentiert hatte.

Und jetzt das: Bei bayerischen Weißwürsten und Brezn will Daniel eigentlich nur einen netten Abend mit eben jener Annika (24) und Hofdame Hannah (25) verbringen, als es wieder aus ihm herausplatzt. Der Bauer erwähnt, dass er nur noch schauen müsse, ob sich seine „Tendenz festigt“. Annika horcht auf: „Dann weißt du es doch eigentlich schon?“ Der Landwirt druckst herum: „Nein, ja, nein. Eigentlich weiß ich es schon, aber ich muss noch mal mit meiner Familie sprechen.“

Der 31-Jährige lässt durchblicken, dass er sich entschieden hat. (Bild: RTL/Stefan Grogorowius) Copyright: RTL/Stefan Grogorowius

Annika ist nicht amüsiert: „Zu wissen, dass Daniel schon eine Frau mehr in sein Herz geschlossen hat, ist natürlich ein blödes Gefühl. Warum er jetzt noch bis morgen warten möchte, kann ich nicht nachvollziehen“, wundert sich die Erzieherin. Konkurrentin Hannah sieht das genauso: „Sag es doch einfach, dann sind wir alle erlöst“, fordert sie im Interview.

Hofdame Annika: „Bin verletzt!“

Annika ist nach der Entscheidung emotional. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Am nächsten Morgen steht ein sichtlich aufgewühlter Daniel vor der Kamera. Er wischt sich die Tränen aus den Augenwinkeln: „Gestern Nacht ist etwas passiert, das so nicht geplant war“, sagt der Landwirt. Klar ist: Annika will abreisen! Auch sie hat geweint: „Heute Morgen geht es mir nicht so gut. Ich möchte einfach nur meine Koffer packen und dann nach Hause fahren.“

Die Hofdame klärt auf, was passiert ist: Beim Essengehen hätten sie und Hannah Daniel „die Pistole auf die Brust gesetzt“, die Entscheidung wissen wollen: „Dann hat er uns erzählt, dass er Hannah gerne auf dem Hof behalten möchte.“ Annika traurig: „Ich bin natürlich auch verletzt. Mir ging das schon sehr nahe. Ich habe die Zeichen anders gedeutet“, erklärt sie ihre Enttäuschung.

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ montags und dienstags zur Primetime. (Bild: RTL/Pascal Bünning) Copyright: RTL/Pascal Bünning

Daniel muss das Interview mehrmals abbrechen. „Es tut mir mega weh, dass ich sie verletzt habe. Wenn man sieht, dass man jemanden gerade das Herz gebrochen hat ... nicht so geil“, sagt er und weint. Dass der Abschied den Bauern derart mitnimmt, überrascht Annika, wie sie gesteht: „Das ist Balsam für die Seele. Ich bereue es auch nicht, dass ich hier war. Man kann im Guten auseinandergehen.“

Daniel hadert jedoch weiterhin mit seiner Aktion: „Meinen Betrieb habe ich im Griff, aber mit den Frauen kriege ich es nicht auf die Kette“, sagt er selbstkritisch. Bleibt abzuwarten, wie die Kennenlerngeschichte mit Tierversicherungskauffrau Hannah weitergeht.

RTL zeigt „Bauer sucht Frau“ immer montags und dienstags um 20:15 Uhr. Die neueste Folge ist bereits sieben Tage vorher im Stream auf RTL zu sehen. (tsch)