„Bauer sucht Frau“-Ikone Narumol David überrascht mit „Traumschiff“-Rolle - wann die Folge zu sehen ist

Es war eine große Überraschung, als ihr Mann Josef Anfang des Jahres verriet, dass Narumol David in einer Episode des ZDF-Klassikers „Das Traumschiff“ eine Rolle übernehmen wird. Die beiden hatten sich 2009 in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kennengelernt und ein Jahr später geheiratet. Narumol eroberte die Herzen der TV-Zuschauer im Sturm, nahm 2021 bei „Kampf der Realitystars“ (RTLZWEI) und im Frühjahr dieses Jahres bei der Game-Show „The 50“ auf Prime Video teil. Nun steht auch fest, wann die „Traumschiff“-Folge mit der gebürtigen Thailänderin zu sehen sein wird.

Am Freitag, 11. September, geht die „Traumschiff“-Episode um 10 Uhr in der ZDF-Mediathek online. Im linearen Fernsehen wird die Episode dann im November in der Primetime des ZDF ausgestrahlt, ein genauer Sendetermin ist allerdings noch nicht bekannt. Dafür ist inzwischen klar, wer gemeinsam mit Narumol David und Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger an Bord ist und Kurs nach Bangkok nimmt.

Neben Narumol David werden unter anderem folgende Gast-Stars in Episodenrollen mit nach Thailand reisen: Mascha Schrader, Merle Collet, Tina Amon Amonsen, Tim Seyfi, Julian Bayer, Leonard Lansink, Uwe Preuss und Paul Lennard Sundheim. (tsch)