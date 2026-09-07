„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser gesteht auf Instagram„Mein Mann vermisst sein altes Leben“

Ein gemeinsames Selfie - und darüber der Schriftzug „Wir haben uns getrennt“: Da, liest man in der Kommentarspalte, blieb so manchem Instagram-Follower von Anna Heiser am Sonntagabend „kurz das Herz stehen“. Dass es sich nur um eine vorübergehende räumliche Trennung gehandelt habe, klärt der „Bauer sucht Frau“-Star jedoch noch im selben Beitrag auf.

„Mein Mann vermisst die Farm. Er vermisst unser altes Leben. Das Traktorfahren, das Säen und das Ernten“, schreibt Anna Heiser in dem Posting. Ihm fehle „die Arbeit draußen, der Geruch der Erde und das Gefühl, am Ende des Tages zu sehen, was man mit den eigenen Händen geschafft hat“.

Im vergangenen Sommer hatten Anna Heiser und ihr Mann Gerald ihre Heimat Namibia verlassen, um in Polen einen Neuanfang zu wagen. Für das Paar bedeutete das auch, den Traum von einer eigenen Farm endgültig begraben zu müssen.

„Wir bereuen unsere Entscheidung, die Farm zu verlassen, nicht“

„Die Unsicherheit der Landwirtschaft“ vermisse Gerald nicht, stellt seine Frau nun klar. „Die Trockenheit. Das tägliche Hoffen auf Regen. Die große Verantwortung und die ständige Sorge, ob es am Ende reichen wird.“ Und doch habe er Sehnsucht nach seinem früheren Leben als Landwirt. Um diese zu stillen, hätten der 41-Jährige und der gemeinsame Sohn Leon „das Wochenende beim Oldtimer-Maishäckseln in Deutschland verbracht. Die beiden haben auf dem Feld gearbeitet, sind Traktor gefahren und waren dabei voll in ihrem Element.“

Wie Anna Heiser weiter schildert, habe sie derweil „ein gemütliches Wochenende zu Hause“ mit ihrer Tochter Alina verbracht. „Es war ungewohnt, aber auch schön“, schreibt die 36-Jährige: „So hatte jeder von uns genau die Zeit, die ihm gerade gutgetan hat.“

Abschließend betont die TV-Bekanntheit: „Und nein, wir bereuen unsere Entscheidung, die Farm zu verlassen, nicht.“ Ein Widerspruch sei das ihres Erachtens nicht: „Denn man kann wissen, dass eine Entscheidung richtig war, und trotzdem das vermissen, was man zurückgelassen hat.“

Ein Beitrag geteilt von Anna Heiser (@annaheiser) (tsch)