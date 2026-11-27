Noch kein Ruhestand: Trotz seines 2024 verkündeten Bühnenabschieds tritt Günter Grünwald weiter auf. (Bild: Reinhard Dorn) Copyright: Reinhard Dorn

Ende 2024 war Schluss: Nach rund 200 Folgen gab Günter Grünwald seine BR-Sendung „Grünwald Freitagscomedy“ auf. Auch auf der Bühne wollte der gebürtige Ingolstädter nicht weitermachen. Seine Agentur nannte „gesundheitliche Gründe“, geplante Termine wurden abgesagt, nach dem 1. Januar 2025 sollte es keine Auftritte mehr geben. „Aber es waren schöne Jahre. Anstrengende Jahre und vor allem harmonische Jahre“, sagte er dem BR zum Abschied. Am 27. November feiert Grünwald nun seinen 70. Geburtstag - und von Ruhestand kann nicht mehr wirklich die Rede sein,

Schon im August 2025 war der Abschied dann doch nicht mehr ganz so endgültig. Grünwald kündigte einen Benefizabend an, gemeinsam mit dem Tubisten und Kabarettisten Andreas Hofmeir und der fränkischen Gaudikapelle Häisd'n'däisd vomm Mee!. Das Motto: „Das Comeback der guten Laune“. Ein Rücktritt vom Rücktritt sei das nicht, erklärte er damals im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“. Es sei immer der Plan gewesen, sich nicht vollkommen aufzulösen, „sondern ab und zu einen Benefizauftritt“ zu machen.

TV-Comeback? Lieber nicht!

Von 2003 bis 2024 moderierte Günter Grünwald mit „Grünwald Freitagscomedy“ seine eigene Sendung im Bayerischen Fernsehen. (Bild: BR / Bernhard Kühmstedt) Copyright: BR / Bernhard Kühmstedt

Auch sonst ist er nicht untätig: Mit der Southern-Blues-Band Rad Gumbo steht er auch 2027 auf der Bühne, mit Freunden, die er seit Kindertagen kennt. Seine Homepage kündigt die Auftritte an als „geniale Mischung aus höchst unterhaltsamen bayerisch-deftigem Humor gewürzt mit groovigem Blues-Rock aus den heißen Sümpfen der amerikanischen Südstaaten“ - mit Grünwald selbst an der Solo-Gitarre. Wie er der „SZ“ 2025 verriet, arbeite er außerdem an einer Art Autobiografie und schreibe Nummern für den Fall, dass er doch noch einmal ein neues Programm machen wolle.

Günter Grünwald ist ein Meister der Verkleidung - und der kurzen Sketche. (Bild: BR/Helmut Milz) Copyright: BR/Helmut Milz

Eine eigene Fernsehshow komme für ihn nicht infrage. „Gast in irgendwelchen Sendungen - jederzeit“. Dass große TV-Comebacks „böse in die Hose“ gehen können, zeige das Beispiel von Kollegen. Er habe „Thomas Gottschalk als mahnendes Beispiel vor Augen“. Und auch einen Seitenhieb hatte er in diesem Zusammenhang parat: „Wenn jemand saft- und kraftvoll abgetreten ist, wie Stefan Raab, und kommt dann zurück und hat eine furchtbar runde Birne auf und schaut so operiert aus - keine Ahnung, warum man sich so etwas antun sollte“, lästerte Grünwald.

Grünwald: „Humor macht das Leben erträglicher“

Gemeinsam mit der Band Rad Gumbo tritt Günter Grünwald (Zweiter von rechts) 2027 erneut in zahlreichen bayerischen Städten auf. (Bild: Rad Gumbo) Copyright: Rad Gumbo

Dass Grünwald einmal einer der bekanntesten Kabarettisten Bayerns werden würde, war lange nicht abzusehen. Er brach eine Mechanikerlehre ab, verließ die Handelsschule ohne Abschluss und machte schließlich eine Lehre zum Bürokaufmann. Als junger Familienvater betrieb er in seiner Geburtsstadt Ingolstadt einen Naturkost- und später einen Plattenladen. Seit der Jugend spielte er in Bands. Für eine Karriere als Berufsmusiker reichte es nicht, aber bei den Auftritten übernahm er die Ansagen und baute sie zu kleinen Sketchen aus.

Dann setzte er alles auf eine Karte: Mit drei Kindern und ohne Geld bat er das Arbeitsamt um drei Monate Arbeitslosengeld, statt in einer Schuhfabrik anzufangen. In dieser Zeit schrieb er sein erstes Programm. „Der Sachbearbeiter sagte: Herr Grünwald, Sie ham an Vogel!“, erzählte er der „SZ“. 1989 gewann er mit 32 Jahren das Passauer Scharfrichterbeil: „Von da an konnte ich davon leben.“

Seine derben Figuren sind für Grünwald auch ein Ventil. Sein Vater sei als Kind selbst unbarmherzig verprügelt worden und habe das später weitergegeben, wenn er betrunken heimkam, sagte er. „Humor macht das Leben erträglicher“, schilderte Grünwald. Er habe seinen Vater immer vor Freunden parodiert, „damit zieht man das alles ins Lächerliche“.

Wie sehr ihn die Kindheit geprägt hat, zeigt auch das Porträt „Günter Grünwald - Hauptsache anders“ aus der BR-Reihe „Lebenslinien“. Der Film läuft am Dienstag, 22. Dezember, um 22.00 Uhr im BR Fernsehen und ist schon ab 18. Dezember in der ARD Mediathek abrufbar. (tsch)