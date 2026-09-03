Beauty spricht mit „Berlin Tag & Nacht“-Star über Kinder - ihr Nerd weint auf dem Zimmer

„Er wäre zu 100 Prozent mein Typ“: Als Neuankömmling Angelo Carlucci in der „Beauty & The Nerd“-Villa ankam, war es prompt um Vanessa Schmitt geschehen. „Den finde ich ja so hot“, wurde es der Influencerin in der ProSieben-Show (donnerstags, 20.15 Uhr) plötzlich ganz warm. Weniger begeistert von der Ankunft war dagegen Vanessas Nerd Nam. Der Game-Designer hatte bei einem Spiel zuvor noch betont: „Ich gehe so weit, ich würde sogar ertrinken.“

Bittere Tränen bei Nam: Seine Beauty Vanessa hatte plötzlich nur noch Augen für einen Neuankömmling. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Derartige Opferbereitschaft ist von Vanessa nicht zu erwarten. Stattdessen ließ sie sich von Angelo zunächst beim gemeinsamen Geschirrspülerausräumen den Kopf verdrehen, dann sprach sie mit dem Model sogar schon übers Kinderkriegen und Heiraten. Und Nam? Der vergoss mit seinem bunten Zauberwürfel in der Hand auf dem Zimmer Tränen: „Ich kenne das Gefühl verliebt zu sein. Ich würde lügen, wenn da rein gar nichts ist.“ Mantraartig redete er es sich, alles sei „okay“, schluchzte aber gleichzeitig: „Ich denke, dass ich nicht genug bin, dass ich es nicht wert bin.“

Ob die Gefühlsachterbahn weiterfährt, ist unklar. Auch ein abruptes Ende scheint durchaus realistisch. Schließlich müssen sich Vanessa und Nam in der kommenden Folge von „Beauty & The Nerd“ im Exit-Quiz beweisen. Ziehen sie gegen Pegah Parastar samt Nerd Ricardo den Kürzeren, fliegen sie aus der Villa in Thailand.

„Brauche einen Sanitäter“: Beauty versetzt Nerd mit Kuss in siebten Himmel

Patrick war nach dem Kuss mit Vanessa auf Wolke sieben. (Bild: Joyn) Copyright: Joyn

Weit weg vom Rauswurf und negativen Gefühlen ganz im Allgemeinen fanden sich Wrestling-Enthusiast Patrick und seine Beauty Vanessa Grassl wieder. „Vanessa bedeutet für mich alles. Ich genieße mit ihr jeden einzelnen Moment“, versicherte der 31-Jährige. Vom „Love Island“-Star bekomme er „Liebe und Geborgenheit“, wähnte er sich auf Wolke sieben.

Als Vanessa ihn bei der Kuss-Challenge zunächst umschubste (“Kommen wir doch lieber gleich zur Sache!“) und sich dann auf ihn setzte, wusste Patrick „gar nicht, in welchem Film ich gelandet bin“. Im Interview bremste Vanessa den endorphinberauschten Nerd (“Ich habe dir meine Zunge reingesteckt“) aber etwas unsanft ein: „Ne, das war ohne, Schatz!“ Patrick, der erst einmal - an „einem Donnerstagabend“ - geküsst hat, war darüber aber schnell hinweg: „Ich brauche einen Sanitäter. Ich dachte, ich sterbe an einem Herzinfarkt, weil es so schön war.“

Derweil schieden sich bei der Nerd-Talentshow in puncto Ästhetik die Geister. „Es hat gezeigt, wie mutig und kreativ unsere Nerds sind“, säuselte Vanessa S. kalenderspruchartig. Angesichts der televisionären Zurschaustellung des nerd'schen Kuriositätenkabinetts stöhnte Angelo: „Verprügelt der einfach diesen Elefanten?!“ Gemeint war Patrick, der als Ebenbild von WWE-Legende „The Undertaker“ zuvor seinen Plüschelefanten zu Boden gerungen hatte. Und Survival-Experte Sebastian? Der erklärte beim Tarnschminken, „wie man sich in der Natur verstecken“ kann. Ob das auch für das Publikum vor dem TV funktioniert? (tsch)