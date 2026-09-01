Laut dem „Guinness Buch der Rekorde“ ist er der zweiterfolgreichste Songwriter aller Zeiten, seine Band hat mehr als 220 Millionen Tonträger weltweit verkauft: Barry Gibbs Name mag in den Geschichtsbüchern der Popmusik weniger prominent platziert sein als der seines Freundes Paul McCartney, doch seine Musik hat ähnlich viele Menschen erreicht. Am Dienstag, 1. September 2026, wird der Brite, der irrtümlicherweise oft für einen Australier oder US-Amerikaner gehalten wird, 80 Jahre alt.

Die Verwirrung um die Nationalität des Musikers hängt gleichzeitig mit seiner Erfolgsgeschichte zusammen: Geboren wurden die Gibb-Brüder auf der britischen Isle of Man. 1955 - inmitten des Skiffle-Booms in Großbritannien - zog die Familie nach Manchester, wo Barry mit seinen Brüdern, den Zwillingen Robin und Maurice, erste Band gründete. Erfolg fanden die Bee Gees aber erst, nachdem die Gibbs nach Australien emigriert waren.

Von Australien nach Großbritannien und schließlich in die USA

Mit seinen Brüdern Maurice (links) und Robin (rechts) schrieb Barry Gibb Pop-Geschichte. Die Tonträger der Bee Gees verkauften sich über 220 Millionen Mal. (Bild: Sydney O'Meara/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images) Copyright: Sydney O'Meara/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

Nach ersten Erfolgen in den australischen Charts zogen die Gibbs zurück nach Großbritannien. Nach einer kurzen Auflösung reformierten sich die Bee Gees, bevor sie in den 70er-Jahren zu einer der erfolgreichsten Popbands aller Zeiten wurden. Nach einem weiteren Umzug nach Miami im Jahr 1975 wandten sich die Bee Gees schließlich dem Disco-Genre zu.

Ihre Beiträge zum Soundtrack des Kinoerfolgs „Saturday Night Fever“ zementierten die Stellung der Brüder als kommerziell erfolgreichster Disco-Act. Zwischen 1977 und 1979 hatten sie sechs direkt aufeinanderfolgende Nummer-Eins-Hits in den USA. In den 80er-Jahren widmete sich Barry Gibb vor allem Solo-Projekten und arbeitete als Produzent und Songschreiber für andere Künstlerinnen und Künstler.

Barry Gibb verwaltet sein Erbe - und er lebt noch

Und heute? Heute verwaltet Barry Gibb vor allem das musikalische Erbe, das er und seine Brüder aufgestellt haben. Als Produzent ist er bei einem geplanten Bee-Gees-Film an Bord, dessen Umsetzung jedoch zahlreiche Steine in den Weg gelegt wurden. Mehrere Regisseure und Drehbuchautoren standen mit dem Projekt schon in Verbindung, ehe sie es wieder aufgaben. Zuletzt war es Ridley Scott, der seinen Posten auf dem Regiestuhl wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem Filmstudio Paramount Pictures abgab. Seitdem liegt das Projekt auf Eis - zumindest sind bislang keine neuen Pläne oder Neubesetzungen bekannt.

Besonders skurril: Im März 2026 sah sich Gibbs Familie gezwungen, Berichte über seinen Tod zu dementieren. Diese hatten in den sozialen Medien die Runde gemacht. Ausgelöst wurde die Falschmeldung durch eine „R.I.P. Barry Gibb“ betitelte Facebook-Seite, auf die fast eine Million Menschen reagierten. Mithilfe von KI waren sogar Bilder der Musik-Legende in ihrem vermeintlichen Krankenbett gefälscht worden. Doch Barry Gibb ist gesund und obwohl er sich aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen hat, sind keine größeren gesundheitlichen Probleme des Sängers bekannt. (tsch)