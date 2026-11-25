„Ich würde schon gerne gewinnen“: Alex (38) aus dem Mönchengladbacher Stadtteil Odenkirchen macht gleich zu Beginn klar, dass er beim „perfekten Dinner“ durchaus ehrgeizige Ziele verfolgt. Doch bevor es ans Kochen geht, stellt sich ihm noch eine ganz andere Frage: Sitzt die Frisur? „Ach, eigentlich gerade nicht so wichtig“, scherzt der Gastgeber von Tag 2. Im Tagesverlauf wird allerdings schnell klar: Nicht die Haare, sondern eine Soße werden ihm noch einiges Kopfzerbrechen bereiten.

Der Inhaber einer Autokran-Vermietung lebt in einer außergewöhnlichen Immobilie. Aus einer alten Werkstatt hat er sich selbst ein gemütliches Zuhause geschaffen: „Ja, ich würde sagen, ich bin handwerklich begabt.“ Schon mit Anfang 20 habe er sich seine Zukunft ausgemalt: „Ich wollte immer Kinder, die mit ihren Fahrzeugen um das Sofa düsen.“ Mit zwei Töchtern hat sich dieser Wunsch erfüllt, doch nicht alle Gedanken an die Familie sind unbeschwert.

Dirk und Jenny freuen sich auf Tag 2 bei Alex in Mönchengladbach. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Als Alex von seinem verstorbenen Vater und gemeinsamen Urlauben in Saint-Tropez erzählt, wird er emotional. Die Erinnerungen gehen ihm sichtlich nahe, Tränen inklusive. Es ist ein bewegender Moment, der zeigt, wie viel ihm diese gemeinsame Zeit bedeutet. Unterstützung bekommt er von Mama Uschi. Die 71-Jährige scheint genau zu wissen, wie sie ihren Sohn beruhigen kann. „Wenn die Mami da ist, frage ich gerne noch mal nach“, weiß Alex ihren Beistand zu schätzen und kreiert mit ihrer Schnippelhilfe ein fulminantes Menü als Hommage an den Papa und seinen südfranzösischen Lieblingsort.

Motto: Welcome to St. Tropez Vorspeise: Crevettes sautées à l'ail - Garnelen / Knoblauch / Apfel und Grapefruit Hauptspeise: Filet de bœuf à la sauce béarnaise - Rind / Kartoffel und Käse / wilder Brokkoli Nachspeise: Café Gourmand - Schokolade / Zitrone und Vodka / Crêpes

„Optisch ... aaahhh!“

Weniger beruhigend ist die Situation am Herd. Dort wartet mit der Sauce Béarnaise eine echte Problemkandidatin. Alex hat sie schon oft zubereitet - allerdings ist sie ihm dabei auch schon häufiger misslungen und „grisselig“ geworden. Diesmal soll alles anders werden. Doch als er abends das Ergebnis seiner nachmittags zubereiteten Komponente sieht, ist die Ernüchterung groß: „Sie ist gar nicht so heiß geworden, aber optisch ... aaahhhh!“ Einfach so hat sich die Hollandaise mit Kräutern wie Kerbel und Estragon in ihre Bestandteile zerlegt. „Ärgert mich“, gibt er zu.

Auch Petra (59) betrachtet das Ergebnis skeptisch: „Sieht geronnen aus.“ Alex ist sichtlich enttäuscht: „Die Soße hat sich nicht so verhalten, wie ich gehofft habe.“ Dann folgt der nächste Gefühlsausbruch: „Das haut mich gerade tatsächlich extrem um.“ Ratlos fragt er sich: „Ich weiß nicht, an welcher Stelle der Fehler passiert ist.“ May-Britt (25) versucht, die Situation etwas aufzulockern. Die Soße habe sich, als Gastgeber und Gäste einen Ausflug zum Rinderfilet auf dem Außengrill unternahmen, auf dem Herd „einsam gefühlt“, findet sie: „Vielleicht hätte er sie frisch zubereiten sollen.“ Am Ende scheint die Béarnaise doch zu überzeugen. „Schmeckt sehr gut!“ Vor allem das Fleisch begeistert die Gäste komplett - zu Alex' Erleichterung: „Das reißt bei mir gerade das innere Ruder herum.“

So wird Alex' Dinner zu einer Gefühlsachterbahn: Erst kullern die Tränen bei den Erinnerungen an den Vater, dann zerfließt die Béarnaise - und der Gastgeber gleich mit ihr. 34 Punkte trotz Küchenfrust - der Papa wäre stolz gewesen. (tsch)