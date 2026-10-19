Beim Anblick des ersten Gastgebers ist die „Dinner“-Runde „total perplex“

Gemütlich am beheizten Kamin findet das erste „perfekte Dinner“ in Veenhusen bei Andreas (50) statt. „Die Vorfreude ist groß“, blickt der Elektroingenieur dem Kennenlernen seiner unbekannten Gäste positiv entgegen. „Ich möchte auch mal was Neues ausprobieren“, denn das gehört grundsätzlich zu seinem Charakter.

„Wir Ostfriesen sind immer sehr direkt“, ansonsten „sehr genügsam, teilweise zurückhaltend, aber auch manchmal sehr im Vordergrund stehend“, erklärt Andreas. Dafür hat er am ersten Tag ausreichend Gelegenheit. „Ich koche gerne aus Leidenschaft. Egal, was man macht, aus Leidenschaft wird das auch was“, legt er viel Liebe in sein Drei-Gänge-Menü mit dem Motto „Hier gibt es Essen, Tee und ein bisschen Chaos - also ganz normal.“:

Vorspeise: Moormerländer Krabbensuppe Hauptspeise: Gegrillter Lachs mit wilder Beilage - Süßkartoffel / Brokkoli Nachspeise: Ein cremiges Grünwunder, das aussieht, als hätte ein Einhorn versucht, einen Pudding zu zaubern, und dabei überraschend Talent bewiesen. Keks / Pistazie / Mascarpone / Frischkäse

Andreas kocht mit Leidenschaft, da muss es ja gut werden. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Ich glaube ja, dass es eine Frau ist. Das wird eine Urostfriesin sein“, interpretiert Hannelore (61) das Menü-Motto. Dem stimmen Maja (25), Hans (52) und Mike (46) zu: „Jemand, der sich nicht so ernst nimmt.“

Maja ist „total perplex“

Als Andreas die Tür öffnet, stellt sich heraus: Der erste Gastgeber ist ja doch ein Mann! „Ich war überrascht“, meint Mike. „Ich war auch total perplex“, gesteht Maja. Trotzdem fühlt sich Hans vom Gastgeber total abgeholt: „Das war eine Begrüßung, wie wenn man sich schon seit Ewigkeiten kennt.“

Hannelore und Mike (links) suchen das Einhorn auf dem Dessert-Teller. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Mit Sauerteigbrot und Pesto stillen die Gäste den ersten Hunger, bis es mit der Moormerländer Krabbensuppe richtig losgeht. „Die Suppe ist ein Traum“, legt Hans gleich mit einem Kompliment los. Maja überlegt: „Irgendwas da drin hat mir noch gefehlt.“

Hannelore öffnet sich in fremder Runde

Nach dem ersten Gang kommt gleich ein ernstes Thema auf. „Mein Mann ist verstorben und ich habe den drei Jahre gepflegt“, erzählt Hannelore von ihrem an Alzheimer erkrankten Mann. Mit der „Dinner“-Teilnahme erfüllt sie sich einen lange gehegten Traum: „Jetzt mache ich alle Sachen, die ich machen möchte.“ Mike nickt: „Unbedingt!“ Dass sie das Thema in der eigentlich fremden Runde anspricht, zeichnet die Gruppe aus: „Das mache ich bei Menschen, die ich mag.“ Maja unterstützt, dass sich Hannelore ihr Leben wieder zurückholt: „Das finde ich schön, und nicht traurig.“

Anschließend mundet der Lachs mit Süßkartoffelpüree und wildem Brokkoli. „Der Lachs, mega! Super gewürzt, super vom Geschmack her“, findet Mike. Hans schwärmt von der Soße: „Die war echt hervorragend.“ Lieber hätte er davon noch etwas mehr gehabt als vom Püree: „Es war echt viel.“

Für Hans gehört „ein Hörnchen drauf“

Hinter der poetischen Dessert-Umschreibung (“Ein cremiges Grünwunder, das aussieht, als hätte ein Einhorn versucht, einen Pudding zu zaubern, und dabei überraschend Talent bewiesen“) verbirgt sich ein Pistazien-Cheesecake - denn Andreas will „Verwirrung stiften“.

Für genug „Hüftgold“ verrührt Andreas Mascarpone, Frischkäse und Sahne. „So, jetzt kommt das Einhorn“, kündigt Andreas seine Nachspeise an. „Das sieht toll aus“, findet Hannelore. Trotzdem fragt sie sich: „Und wo ist jetzt das Einhorn?“ Der erste Bissen entschädigt sie für das fehlende Fabelwesen. Andreas übersetzt ihren ostfriesischen Ausspruch: „Als wenn ein Engel dir auf die Zunge pinkeln würde.“ Doch Hans bleibt bei seinen enttäuschten Erwartungen: „Wenn man schon mit einem Einhorn wirbt, gehört auch ein Hörnchen drauf.“

Majas Resümee des ersten Abends: „Es war die perfekte Stimmung und die perfekte Konstellation von Leuten und auch die perfekte Gastfreundlichkeit.“ Und so startet Andreas mit 33 Punkten in die Woche. (tsch)