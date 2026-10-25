Ein Zauberkasten, selbst gebaute Illusionen und jede Menge Fantasie legten den Grundstein für die Karriere der Ehrlich Brothers, die am Samstag, 24. Oktober, um 20.15 Uhr mit „No Limits - Die große Stadionshow“ bei RTL zu sehen sind.

Direkt im Anschluss um 22.15 Uhr zeigt RTL die Backstage-Dokumentation über Andreas (48) und Chris (44) Ehrlich. Heute begeistern die Brüder Millionen Menschen mit aufwendigen Bühnenshows und immer neuen Überraschungen. Doch nicht nur ihre Tricks haben eine verblüffende Geschichte. Auch ihr Name.

Aufgewachsen in Herford, entdeckte Andreas die Zauberei bereits als Kind. Mit acht Jahren bekam er zu Weihnachten einen Zauberkasten geschenkt. Gemeinsam mit seinem Bruder und ihrem Vater tüftelte er an ersten Kunststücken. „Unser Papa war eine zentrale Figur für uns: Als Lebensratgeber, als Visionär, was Illusions-Bauten betrifft“, erinnert sich Andreas in einem Gespräch mit der Agentur teleschau. Chris fand etwas später zur Magie. Während eines Schüleraustauschs in Frankreich begann er, sich Kartentricks beizubringen.

„Wir täuschen unser Publikum, aber eben auf 'ehrliche' Weise“

Zunächst traten die Brüder unabhängig voneinander auf. Andreas als „Andy McJoy“, Chris als „Chris Joker“. Im Jahr 2000 beschlossen sie, gemeinsam auf die Bühne zu gehen. Vier Jahre später gaben sie sich einen neuen Namen: Ehrlich Brothers. Ihre Karriere begann mit Auftritten bei Firmenveranstaltungen und Messen. Im Gespräch mit der teleschau erinnert sich Andreas: „Mal war es eine Silberhochzeit, mal eine Firmenfeier, bei der wir auftraten, und die Leute waren immer begeistert.“ Schritt für Schritt eroberten sie größere Bühnen und das Fernsehen. Dabei entwickelten sie ihren eigenen Stil: Statt klassischer Zaubertricks setzen sie auf riesige Requisiten, ausgeklügelte Technik und Illusionen, die sie zum Teil selbst konzipieren und bauen.

Der Erfolg führte die Brüder weit über die Grenzen ihrer Heimat hinaus. 2021 saßen sie in der Jury von „Das Supertalent“, 2022 eröffneten sie mit dem „House of Magic“ eine interaktive Erlebniswelt in Oberhausen. 2025 wagten sie mit ihrer Show „DIAMONDS“ den Sprung auf die US-amerikanischen Bühnen.

Doch weshalb treten die beiden eigentlich als Ehrlich Brothers auf, wenn sie mit bürgerlichem Namen Andreas und Christian Reinelt heißen? Die Antwort liegt in ihrem Verständnis von Magie. In einem Interview mit kreiszeitung.de verrät Chris: „In unserem Verständnis ist unsere Zauberei eine Kunst, eine Unterhaltungsform und nichts Übersinnliches. Wir sagen: Wir täuschen unser Publikum, aber eben auf 'ehrliche' Weise.“ (tsch)