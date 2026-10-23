Beim „perfekten Dinner“Gast bringt seinen eigenen Stuhl mit

Backen ist Majas große Leidenschaft. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Maja (25) outete sich schon am ersten Tag als kleine Backfee, deshalb liegen die Erwartungen ans Dessert besonders hoch. Gleich zu Beginn der Vorbereitungen für „Das perfekte Dinner“ kommt ihre „Backbox ins Spiel“. Die ist vollgepackt mit diversen Zutaten: „Ich habe alles da, um egal welchen Kuchen backen zu können, der gerade gebraucht wird.“ Einen Tipp hat die Sachbearbeiterin parat: „Teige merken, wenn du sie nicht liebst. Das spüren die, und dann werden die nix.“

Ursprünglich kommt Maja aus Hannover, doch wegen ihrer Tante zog sie nach Ostfriesland. „Meine Oma ist leidenschaftlicher 'Shopping Queen'-Fan“, deshalb fand Maja die Idee lustig, dass Oma sie im Anschluss beim „perfekten Dinner“ im Fernsehen sieht. Und zwar mit einem Menü zum Motto „Mittelmeer statt Wattenmeer - eine mediterrane Reise“:

Vorspeise: Saludo del sur - Spanische Rosquillas mit Ziegenkäse, selbstgemachter Balsamico-Creme, Honig und gerösteten Walnüssen Hauptspeise: Sogno toscano - Ravioli gefüllt mit Ricotta-Parmesan-Creme, an Weißwein-Butter-Sauce Nachspeise: Le grand final - Schokoladen-Soufflé mit flüssigem Kern und Crème anglaise

Mike bringt seinen eigenen Stuhl mit

Der Abend bei Maja beginnt für die Gäste mit einem Drink im Garten. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Mike kommen vor Freude über den Wochensieg die Tränen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Im Garten bereitet Maja für ihre Gäste eine kleine Strandecke vor. Mike (46) freut sich über Sand, Liegestuhl und Feuerschale: „Mega geile Idee!“ Da Maja nur vier Stühle hat, bot Mike an: „Ich bringe meinen eigenen mit.“ Auf dem lässt er sich die Vorspeise schmecken. Bei den Rosquillas rechnen alle mit Donut-förmigem Gebäck, Maja hat jedoch Stangen gebacken. „Die Rosquillas kannte ich vorher auch nicht“, macht sogar der gastroerfahrene Mike eine Neuentdeckung.

Mit einer Diashow mit Fotos der vergangenen Tage beschäftigt Maja die Gäste, bis die Ravioli fertig sind. Andreas lobt die selbstgemachten Nudeln. „Die waren mir bisschen zu bissfest“, bemängelt indessen Hannelore. Hans (52) hätte sich hingegen mehr Füllung gewünscht: „Das war ja bloß Teig auf Teig.“

Andreas' Meinung zum Dessert: „Zu viel Schoko, zu viel süß“

Kurz nach 21 Uhr serviert Maja den letzten Gang der Woche. Erfüllt die Nachspeise die Erwartungen ihrer Gäste? „Ist das gewollt, dass die so flüssig ist?“, fragt Mike nach. Einen flüssigen Kern hatte er sich gewünscht, doch der Teig scheint generell sehr formlos. Maja nickt: „Das ist tatsächlich so gewollt.“ Da wundert sich Andreas: „Der flüssige Kern fehlte bei mir komplett. Das war einfach nur fest.“ Sein Geschmackseindruck: „Zu viel Schoko, zu viel süß.“

Freudentränen beim Finale

„Das Timing heute: kurz, knackig, tipptopp“, zollt Hans der Gastgeberin Respekt für die Struktur. „Ich hoffe sehr, dass meine Oma stolz ist“, freut sich Maja schon aufs gemeinsame Fernsehen. Auf die 32 Punkte kann sie auf jeden Fall stolz sein, auch wenn Mike die „Dinner“-Woche gewonnen hat. „Mir kommen die Tränen“, muss er den Sieg erst sacken lassen. Auf jeden Fall haben sich hier fünf Freunde gefunden. (tsch)