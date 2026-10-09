Beim „perfekten Dinner“Student serviert in seinem WG-Zimmer „Nudeln mit Pesto“

„Sehr müde“ startet David (21) in seinen „Dinner“-Tag. Die kurzen Nächte und der Uni-Alltag nebenher hängen dem Freiburger Studenten doch ein wenig nach. Dabei ist er den Rummel eigentlich gewöhnt: „Ich wohne mit fünf anderen in der WG.“ Diese anderen haben sein Zimmer extra umgeräumt und statt dem Bett einen Esstisch reingestellt, damit „Das perfekte Dinner“ bei David überhaupt stattfinden kann. Sein Menü trägt das Motto „Frühling zum Anbeißen“, „weil ich doch schon ein bisschen kräuterig bin“. Es gibt:

Vorspeise: Kohlrabi mit Salat Hauptspeise: Nudeln mit Pesto Nachspeise: Schokolade mit Kräutern

Harry und Elise können kaum glauben, welches Kunstwerk sich hinter den Nudeln mit Pesto verbirgt. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Als Flexitarier wollte David eigentlich auf Fleisch verzichten. Beim Aufweichen der Gelatine fällt ihm jedoch auf: „Scheiße. Ich habe kein vegetarisches Menü.“ Zum Glück ist es seinen Gästen ohnehin egal. Die hübsch zu Rosen gerollten roten Ravioli versteckt David vorerst noch im Küchenschrank: „Das ist eine kleine Geheimwaffe. Das sollten sie lieber nicht sehen, bevor ich die serviere.“

Harry erwartet eine Raketenzündung

Elise hält David für einen „unglaublichen Koch“. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Ich glaube, das wird ganz anders als alles, was in der Woche war“, rechnen Olivia (40) und Harry (54) mit einem Highlight zum „Dinner“-Finale. Der Blick aufs Menü verwundert beide: „Da steht ja kaum was drauf?“ Harry bleibt trotzdem bei seiner Einschätzung des Gastgebers: „Der zündet 'ne Rakete.“

Jonathan kann seinen Sieg mit 39 Punkten gar nicht fassen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Die WG-Wohnung im ehemaligen modernen Bürogebäude überrascht Jonathan (31): „Gar nicht so, wie ich es kannte.“ Nach der Begrüßung gesteht David: „Ich war nicht gestresst, ich war nur genervt. Es hat nicht so funktioniert, wie ich wollte.“ Ob die Gäste wohl merken, was genau nicht nach seinen Vorstellungen gelungen ist?

Vorspeise „geht Richtung Kochbuch“

„Jetzt ist die Laune auch wieder besser“, macht sich David beschwingt durch seine Gäste an die Vorspeise: ein Zweierlei vom Kohlrabi mit Kefirsud und Wildkräutersalat „mit ein paar frischen Blüten“. Harry fühlt sich vom Kohlrabi abgeholt: „Hatte ich so noch nicht.“ Ebenso Olivia: „Geschmack und Konsistenz fand ich richtig stimmig.“ Jonathan sieht seine hohen Erwartungen bestätigt: „Es geht so in die Richtung Kochbuch.“

Was klingt, wie das typische Studenten-Essen, sind Rosen-Ravioli mit Grünkohl-Pesto, kunstvoll angerichtet. „Wie krass ist das bitte?“, schaut Elise (34) fassungslos auf die „Nudeln mit Pesto“. „Das ist wirklich Poesie“, findet Harry. Jonathans Assoziation: „Wie ein Blumenstrauß auf dem Teller.“ Olivias Fazit: „Es war ein Feuerwerk, was optisch geliefert wurde, und dann hat es aber doch leider seine Schwachpunkte gehabt.“

David weckt bei Elise „Muttergefühle“

Während David Minz-Granita, Kräuter-Parfait und weiße Schokoladen-Mousse anrichtet, bekommt Elise „Muttergefühle“: „Der ist doch so knuffig, oder?“ Harry nickt: „Als Schwiegersohn wäre der schon ...“ Elise lacht: „... ein Träumchen, oder?“ Am Dessert bemerkt Olivia jedoch wieder eine Schwachstelle: „Ich war leider ein bisschen enttäuscht vom Geschmack.“ Trotzdem lobt Jonathan: „Ich finde es ganz, ganz mutig, was du uns präsentieren wolltest.“

„Er kann ganz schön viel, und er ist wirklich ein unglaublicher Koch“, fasst Elise zusammen. Das verdient 33 Punkte. Den Wochensieg holt sich jedoch Jonathan, dem vor Freude ein paar Tränchen kommen: „Ihr seid verrückt!“ Da lädt er die anderen direkt zum Feiern ein: „Alles auf meinen Nacken!“ (tsch)