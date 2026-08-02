„Beispiellos“ZDF-Doku enthüllt Theorie zur „unsinkbaren“ Superyacht „Bayesian“

Sie galt als unsinkbar. Als am 19. August 2024 die Superyacht Bayesian vor Sizilien innerhalb weniger Minuten kenterte, war der Schock groß. Sieben Menschen starben bei dem Unglück - darunter der britische Milliardär und Tech-Magnat Mike Lynch sowie dessen Tochter. Bis heute beschäftigen sich Expertinnen und Experten mit der Frage, wie das passieren konnte. In der „Terra X“-Doku „Das Drama der Superyacht Bayesian - Warum sinken Schiffe?“ des ZDF werden jetzt neue Erkenntnisse enthüllt.

Kurz bevor die Bayesian den Anker wirft, gibt es eine Sturmwarnung - nichts Besonderes im Mittelmeer zu dieser Zeit, wie die Expertinnen und Experten in der ZDF-Doku sagen. Der Kapitän ist vorbereitet und sucht Schutz in einer Bucht, wo das Schiff bis kurz vor den tragischen Ereignissen ruhig liegt. Dann schlägt das Wetter plötzlich um. Die Böen erreichen mutmaßlich Orkan-Stärke und schleudern den Wachmann ins Meer, wie es in dem Film heißt. Die Superyacht liegt jetzt auf der Seite. Die vom Eigner der italienischen Werft als unsinkbar bezeichnete Yacht sinkt.

Die Superyacht Bayesian galt als unsinkbar. (Bild: ZDF/Seyfferth, Peter) Copyright: ZDF/Seyfferth, Peter

„Ich kann mir kaum vorstellen, wie desorientierend und beängstigend das gewesen sein muss“, fühlt Stephen Edwards, von 2015 bis 2020 Kapitän der Bayesian, mit den insgesamt 22 Personen an Bord in der ZDF-Doku mit. Schiffbrüchige feuern eine rote Leuchtrakete ab, die durch den starken Wind aber kaum zu sehen ist. Karsten Börner, der deutsche Kapitän eines Bootes in der Nähe, bemerkt das Signal dennoch und schreitet zur Rettung. Er entdeckt zwölf Personen auf einem Rettungsfloß und holt sie in sein Boot. Sieben weitere Personen werden vermisst - und später schließlich tot geborgen.

Wurde der Rekordmast der Yacht zum Verhängnis?

Dass das starke Unwetter einen großen Anteil am Sinken der Bayesian hat, ist kaum zu bestreiten. Doch selbst, wenn eine Superyacht bis zu 90 Grad auf die Seite kippt, muss sie sich wieder aufrichten können. Diesen Vorschriften entsprach das Schiff genauso wie jenen, dass eine Superyacht über wasserdichte Abteile verfügen muss. Der Vorwurf vom Geschäftsführer der italienischen Werft lautete jedoch: Die Crew müsse Türen, Fenster oder Luken offen gelassen haben.

Kapitän Karsten Börner rettete die 15 Überlebenden der Bayesian. (Bild: ZDF/Thomas J. Kramer) Copyright: ZDF/Thomas J. Kramer

Kapitän Karsten Börner spricht dazu in der Doku Klartext: „Diese Verurteilung fand ich so unerträglich, dass ich gedacht habe, das werden wir jetzt klären.“ Er bat die Gäste um Fotos der liegenden Bayesian, auf denen zu sehen sei, dass alles geschlossen war.

Die ZDF-Doku bringt eine neue Ursache ins Spiel. Denn die 56 Meter lange Bayesian besaß eine Besonderheit: einen mächtigen Einzelmast mit einer Höhe von 22,27 Metern, der beim Bau 2008 gar als der größte Yachtmast der Welt galt. Wurde genau dieser dem Schiff zum Verhängnis?

„Ein beispielloser Unfall, aber auch eine sehr persönliche Tragödie“

Um den Schwerpunkt zu senken, befanden sich in der Bayesian etwas mehr als 40 Tonnen Balast - dazu gab es den etwa 52 Tonnen schweren und schwenkbaren Kiel. Doch dieser Kiel soll zum Zeitpunkt des Untergangs in angehobener Position gewesen sein. Die Doku deckt ein kurioses Detail auf: In dem Stabilitätsheft des Bootes sollen ausgerechnet die Informationen über die sinkende Stabilität, wenn die Segel verstaut sind und der Kiel hochgezogen ist, fehlen.

Dazu seien womöglich die Lüftungsschächte offen gewesen, wodurch Wasser in das Schiff gelangen konnte. Das Dilemma: Sind die Lüftungsschächte offen, flutet die gekippte Yacht, doch sind sie geschlossen, können die Motoren und Generatoren zum Manövrieren nicht benutzt werden. Mike Travis von der britischen Seeunfalluntersuchungsbehörde MAIB fasst zusammen: „Die Bayesian musste unweigerlich untergehen.“ Er fügt an: „Ein beispielloser Unfall, aber auch eine sehr persönliche Tragödie für die Beteiligten.“

Die strafrechtlichen Ermittlungen in Italien und der technische Seeunfallbericht der Briten laufen noch immer. Die komplette „Terra X“-Doku „Das Drama der Superyacht Bayesian - Warum sinken Schiffe?“ wird am Sonntag, 2. August, um 19.30 Uhr im ZDF ausgestrahlt und ist schon jetzt in der ZDF-Mediathek verfügbar. (tsch)