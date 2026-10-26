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Bekannt aus „Raumschiff Enterprise“Walter Koenig gestorben

Als russisches Crew-Mitglied Pavel Chekov an Bord der „Raumschiff Enterprise“ wurde Walter Koenig berühmt. Jetzt ist der US-Schauspieler gestorben.

Schauspieler Walter Koenig gestorben

Koenig hatte in den 1960er Jahren bei „Raumschiff Enterprise“ mitgespielt und später auch in zahlreichen „Star Trek“-Filmen.

Copyright: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Der aus der Kultserie „Raumschiff Enterprise“ bekannte US-Schauspieler Walter Koenig ist tot. Koenig sei im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in Los Angeles gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf sein Management.

Der 1936 in Chicago geborene Schauspieler hatte in den 1960er Jahren bei „Raumschiff Enterprise“ mitgespielt und später auch in zahlreichen „Star Trek“-Filmen. Koenig wurde unter anderem mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood ausgezeichnet. (dpa/red)

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