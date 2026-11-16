„Sunny Dancer“ ist eine Coming-of-Age-Tragikomödie über ein Camp für krebskranke Jugendliche. (Bild: Central Film/Capelight Pictures & Wild Bunch Germany) Copyright: Central Film/Capelight Pictures & Wild Bunch Germany

Bella Ramsey ist einer der großen Shootingstars aus Großbritannien: 2016 spielte der damals 13-jährige Teenager die Rolle der Lyanna Mormont in der weltweiten Erfolgsserie „Game of Thrones“. Nach diversen anderen Rollen ist Ramsey seit 2023 in der gefeierten HBO-Serie „The Last of Us“, basierend auf dem gleichnamigen Playstation-Videospiel, zu sehen. Während Games- und Serienfans bereits sehnsüchtig auf die für 2027 angekündigte dritte Staffel der apokalyptischen Serie warten, ist Bella Ramsey nun in einer ganz anderen Rolle zu sehen: Der Film „Sunny Dancer“ erzählt von einer Handvoll Jugendlichen, die sich in einem Sommercamp von ihrer zurückliegenden Krebstherapie erholen sollen. Die Tragikomödie erscheint nun ebenso wie das Filmdrama „Couture“ und die Culture-Clash-Komödie „Couscous und Geheimnisse“ auf DVD und Blu-ray.

„Sunny Dancer“ (VÖ: 19. November)

„Couture“ erzählt von den Herausforderungen der Modewelt. (Bild: Plaion Pictures) Copyright: Plaion Pictures

Die 17-jährige Ivy (Bella Ramsey) ist extrem genervt: Nach ihrer überstandenen Chemo-Therapie wollen ihre Eltern sie unbedingt in ein Camp für krebskranke Jugendliche stecken: „Wir denken, dass es vielleicht gut ist, wenn du von Menschen umgeben bist, die erlebt haben, was du erlebt hast“, erklärt ihre Mutter. Doch genau darauf hat Ivy in der Coming-of-Age-Geschichte „Sunny Dancer“ so gar keine Lust: Sie will nicht länger einzig und allein auf ihre Krankheit reduziert werden. Doch was bleibt ihr anderes übrig, als sich widerwillig dem Willen ihrer Eltern zu beugen? Anfangs fällt es ihr schwer, sich auf die klaren Regeln von Camp-Leiter Patrick (“How I Met Your Mother“-Star Neil Patrick Harris) einzulassen. Doch je mehr sie auf die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer eingeht, umso wertvollere Erfahrungen macht sie.

Preis DVD: circa 13 Euro

Die amerikanische Filmemacherin Maxine Walker (Angelina Jolie) will einen Film am Rande der Pariser Fashion Week drehen. (Bild: Plaion Pictures/Carole Bethuel) Copyright: Plaion Pictures/Carole Bethuel

GB, 2026, Regie: George Jaques, Laufzeit: 102 Minuten

„Couture“ (VÖ: 20. November)

Léa (Clara Bretheau) und Mehdi (Younès Boucif) halten ihre Beziehung teils geheim. (Bild: Laurent le Crabe / Hans Lucas/Lighthouse Home Entertainment) Copyright: Laurent le Crabe / Hans Lucas/Lighthouse Home Entertainment

Die Modewelt ist ein hartes Pflaster. Filme wie „Der Teufel trägt Prada“ machten dies bereits zum Thema. Doch wie muss es sich in dieser rauen wie schillernden Umgebung erst für eine Person anfühlen, die aus persönlichen Gründen gerade besonders verletzlich ist? Dies ist eine Frage, der sich das Filmdrama „Couture“ mit Angelina Jolie in einer der Hauptrollen nähert. Der Hollywood-Star spielt die amerikanische Filmemacherin Maxine Walker, die am Rande der Pariser Fashion Week einen neuen Film drehen will. Doch noch bevor die Dreharbeiten beginnen, erfährt sie von ihrer Brustkrebserkrankung. Fortan muss sie den stressigen Dreh mit den dringend benötigten Arztterminen unter einen Hut bringen. Doch Walker ist nicht die einzige Frau, von deren Schicksal „Couture“ erzählt: Auch zeigt der Film den steinigen Weg der aus dem Südsudan stammenden Pharmaziestudentin Ada (Anyier Anei), die als Model durchstarten will. Die Make-up-Artistin Angèle (Ella Rumpf) wiederum träumt von einer Karriere als Schriftstellerin. Regisseurin Alice Winocour ließ sich zu „Couture“ von ihrem eigenen Leben inspirieren: Vor einigen Jahren erhielt sie selbst eine Krebsdiagnose.

Preis DVD: circa 15 Euro

„Couscous und Geheimnisse“ ist eine französisch-algerische Culture-Clash-Komödie. (Bild: Lighthouse Home Entertainment) Copyright: Lighthouse Home Entertainment

FR/US, 2025, Regie: Alice Winocour, Laufzeit: 99 Minuten

„Couscous und Geheimnisse“ (VÖ: 13. November)

Mehdi (Younès Boucif) hat nicht nur ein Geheimnis, er hat sogar zwei: Er arbeitet als Koch in einem Bistro in Lyon und träumt davon, dieses mit seiner Freundin Léa (Clara Bretheau) zu übernehmen. Jedoch darf seine algerische Mutter Fatima (Malika Zerrouki) weder von den beruflichen Plänen noch von seiner Freundin etwas erfahren. Entsprechend nervös reagiert er, als Léa endlich seine Mutter kennenlernen will. In seiner Not greift Mehdi zu einer List: Er bittet die Barbesitzerin Souhila (Hiam Abbass), sich als seine Mutter auszugeben mit ungeahnten Folgen ... „Couscous und Geheimnisse“ ist eine turbulente Culture-Clash-Komödie mit einigen Fettnäpfchen.

Preis DVD: circa 11 Euro

FR, 2025, Regie: Amine Adjina, Laufzeit: 100 Minuten (tsch)