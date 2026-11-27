Grenzt sich das BSW genug von der AfD ab? Nicht nur potenzielle Wähler fordern eine klarere Linie: In der Partei selbst hat diese Frage einen Richtungsstreit ausgelöst. Amira Mohamed Ali hat nun im ZDF-“Morgenmagazin“ gegenüber Moderatorin Eva-Maria Lemke betont, eine „konsequente Sachpolitik“ verfolgen zu wollen. Eine Koalition mit der AfD schließt die BSW-Co-Vorsitzende aus, weil aufgrund der inhaltlichen Unterschiede zwischen den Parteien „eine BSW-Politik, die man dann auch umsetzen kann“ nicht möglich sei.

Anders sieht es bei einer punktuellen Zusammenarbeit aus. „In einzelnen Fragen, da wo wir uns wirklich durchsetzen können, da machen wir es“, erläutert Mohamed Ali die Position ihrer Partei. „Wenn es da in Einzelpunkten Mögilchkeiten gibt, dann nutzen wir die“, sagt die BSW-Politikerin und betont, das gelte nicht nur für die AfD: „Wir sind bereit, mit jedem zusammenzuarbeiten.“

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