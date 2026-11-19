„Ich habe mich gefragt: Wann kommt die denn? Dann hat mich meine Frau ausgelacht und gesagt: 'Du bist schon längst durch'.“ - Im Podcast „Hotel Matze“ hat Hans Sigl über seine Midlife-Crisis gesprochen. Diese habe sich bei dem Schauspieler jedoch nicht im Kauf eines Sportwagens oder eines Motorrads gezeigt. „Anlass war ein Vertragsgespräch über den 'Bergdoktor'“, setzte der 57-Jährige an.

Als er einen Zwei-Jahres-Kontrakt für den ZDF-Dauerbrenner angeboten bekommen habe, habe er sich „ertappt“ gefühlt, als er „angefangen habe zu rechnen“, wie alt er am Ende des Vertrags sei. „Der Moment hat mir eine Delle hineingefahren in meinen Alltag.“ Es habe sich angefühlt wie „eine Miniaturexplosion im Kopf drin, wo Endlichkeit entsteht“. Ihm sei klar geworden, dass „der Blick nach hinten länger ist als der nach vorne“. In der darauffolgenden Nacht habe er gar einen „Panikmoment“ erlebt, „weil ich diesen endlichen Moment absehen konnte“.

Hans Sigl übers Altern: „Als ich 50 geworden bin, ging die Talfahrt los“

Hans Sigl spielt seit 2008 die Hauptrolle in der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“. (Bild: ZDF / Christian Kaufmann) Copyright: ZDF / Christian Kaufmann

Diese Erfahrung habe Hans Sigl vor etwa drei Jahren gemacht, erklärte er im Gespräch mit Podcast-Host Matze Hielscher. Jetzt, wo er auf die 60 Jahre zugehe, habe er noch etwas anderes an sich bemerkt. „Ich werde immer ehrlicher. Ich war viel zu lange freundlich und nett in allem und habe gedacht, ich kann den anderen nicht sagen, was ich nicht gut finde in der Arbeit“, setzte der TV-Star an.

Jetzt äußere er seine Kritik an Drehbüchern, die nicht seinem Qualitätsanspruch entsprechen, „nicht beleidigend, immer wertschätzend, immer auf Augenhöhe“. Ihm sei mittlerweile wichtig, seine Meinung geradeheraus zu artikulieren. „Vorher war ich immer so ein Fixer, ein Troubleshooter“, blickte Sigl zurück. Nun, da er sein Verhalten geändert habe, habe er gemerkt: „Es stellt sich eine Wahrhaftigkeit ein.“ Mit offenen Karten zu spielen, bringe auch seinem Gegenüber einen Mehrwert, zeigte sich Hans Sigl überzeugt - und: „Ich habe ein besseres Gefühl dann.“

Heute wisse er, „ich brauche nicht viel, ein Gulasch und ein Bier“, scherzte der gebürtige Österreicher. Vor einigen Jahren sei das noch anders gewesen. „Als ich 50 geworden bin, ging die Talfahrt los. Da habe ich über alle Mögliche nachgedacht: Ich sterbe übermorgen, alles ist furchtbar“, blickte Sigl zurück. „Nach 20 Jahren Bergdoktor habe ich angefangen, hypochondrisch zu werden.“ Einmal habe er morgens im MRT-Zentrum nach einem „Schall“ gefragt, was ihm von seinem befreundeten Arzt nur ein „Bist du irre?“ eingebracht habe. Ein anderes Mal habe sich beim Physiotherapeut Sigls Verdacht auf einen Rippenbogentumor als ausgerenkter Wirbel herausgestellt. (tsch)