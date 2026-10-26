Bernhard Brink ist der „Schlagertitan“Das haben Dieter Bohlen und Oliver Kahn mit dem Spitznamen zu tun

Bernhard Brink ist der unangefochtene „Schlagertitan“. Den gewichtigen Titel gab sich der Sänger einst selbst. Doch wer ihm nun Arroganz unterstellen möchte, irrt: Wie Brink in der Talkshow „Riverboat“ nun erklärt hat, war dabei vor allem Selbstironie im Spiel.

Auslöser für die wenig bescheidene Selbstbezeichnung war die Medienlandschaft im Jahr 2008. Damals wurde Dieter Bohlen wiederholt als „Poptitan“ bezeichnet, während Oliver Kahn zum „Torwarttitan“ erklärt wurde. Brink gab das die Idee für den selbstironischen Titel seines nächsten Albums „Der Gag“ sei eine Reaktion darauf gewesen, erklärte er in der MDR-Show. Also habe er sich dazu entschlossen, sein nächstes Album einfach „Schlagertitan“ zu nennen.

Bernhard Brink rechnete mit Backlash

Ursprünglich ging der Sänger davon aus, für den Titel angefeindet zu werden. Er erwartete kritische Stimmen, die einen solchen Titel höchsten einer Größe wie Wolfgang Petry zuschreiben würden - nicht aber ihm selbst.

Doch die befürchtete Reaktion blieb aus: „Es hat mich keiner angemacht deswegen“, erzählt Brink, als wäre er immer noch verwundert darüber. Stattdessen entwickelte sich der zunächst augenzwinkernd gemeinte Titel zu seinem festen Spitznamen. „Ich hab das Album so genannt und dann hat sich das verselbständigt“, so Brink.

Nach mehreren Jahrzehnten im Schlagergeschäft steht nun der Abschied des „Schlagertitans“ bevor: 2027 will sich Bernhard Brink von der Bühne verabschieden. Fans bekommen auf seiner Abschiedstour noch einmal die Gelegenheit, ihn live zu erleben. Auch aus dem Tonstudio schickt Brink einen letzten Gruß: Ein Album mit dem Titel „Danke für die Zeit“ soll am 14. Mai 2027 erscheinen. (tsch)