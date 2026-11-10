Bernhard Brink stellt klar„Ich verlasse weder Deutschland noch Berlin“

Nachdem mehrere Medien zuletzt berichtet hatten, dass Bernhard Brink Deutschland den Rücken kehre und nach Mallorca übersiedle, stellt der Schlagersänger nun klar: „Ich verlasse weder Deutschland noch Berlin.“ In einem Video auf Instagram, das er am Flughafen Innsbruck und kurz vor einem Flug in Richtung deutscher Hauptstadt aufgenommen hat, sagt Brink: „Ich liebe Berlin nach wie vor.“

Zwar habe sich die Stadt verändert, dauerhaft wegziehen werde er aber nicht. „Mallorca kommt als zweiter Lebensmittelpunkt hinzu, und ich werde zukünftig zwischen beiden Orten hin und her pendeln“, schreibt Brink zu seinem Video.

Das „Mallorca Magazin“ hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass sich Brink und seine Frau Ute eine Wohnung in Bendinat gekauft haben. „Es war schon immer der Wunsch von Ute, auf die Insel zu gehen“, sagte Brink dem Magazin. Er wolle nun Spanisch lernen. Er und seine Frau wollten auf Mallorca „nicht die typischen Deutschen sein, die hier nur ihr eigenes Ding machen. Wir möchten an dieser schönen Kultur teilhaben - und einen Beitrag zum Miteinander leisten“, so Brink.

„Berlin ist toll“

In dem Interview erklärte der 74-Jährige auch, dass er und seine Frau ihre Penthouse-Wohnung in Berlin-Grunewald behalten werden. Auf die deutsche Hauptstadt blickt er mit gemischten Gefühlen. „Politisch und gesellschaftlich erschreckt mich die Entwicklung in Berlin zunehmend immer mehr. Es gibt so viele Veränderungen. Es tut mir leid und es ist jammerschade, aber das ist nicht mehr mein Berlin, in das ich Anfang der 1970er-Jahre gezogen bin“, sagte Brink dem „Mallorca-Magazin“. Im Interview mit dem „Berliner Kurier“ sagte Brink am Montag aber auch, die deutsche Hauptstadt sei trotz allem „toll“.

2027 geht Bernhard Brink unter dem Motto „Danke für die Zeit“ auf Abschiedstour, ein Album unter demselben Titel soll ebenfalls erscheinen. Nach Abschluss der Konzertreise möchte Brink nur noch vereinzelt auftreten.

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