Bestseller-Verfilmung „Der Kinderflüsterer“Robert De Niro veredelt Gruselthriller

Nach dem Tod seiner Frau sucht der alleinerziehende Vater Tom Kennedy (Adam Scott, rechts) mit dem achtjährigen Sohn Jake (Acston Luca Porto) einen Neuanfang im Städtchen Featherbank. (Bild: David Lee/Netflix © 2026) Copyright: David Lee/Netflix © 2026

Als Toms (Adam Scott, links) Sohn verschwindet verbündet er sich widerwillig mit seinem Vater (Robert De Niro), zu dem er zuvor jeglichen Kontakt abgebrochen hatte. Toms Vater ermittelte damals im Fall. (Bild: David Lee/Netflix © 2026) Copyright: David Lee/Netflix © 2026

Gewisse Thriller-Plotideen haben offenbar kein Verfallsdatum. Sie begeistern das Publikum stets aufs Neue. Zum Phänomen gehört wohl auch „The Whisper Man“ (zu Deutsch: „Der Kinderflüsterer“) des britischen Autors Alex North. Wochenlang hielt sich das Spannungswerk um ein verschwundenes Kind und die eventuelle Rückkehr eines Serienmörders in den internationalen Bestseller-Listen. Es war es nur eine Frage der Zeit, wann die Verfilmung kommt. Die übernahm nun Netflix und gewann für das am Freitag, 28. August, startende Spannungsstück eine hochkarätige Besetzung.

Ermittlerin Amanda Beck (Michelle Monaghan) sucht mit ihrem Team nach Spuren des vermissten Kindes. Für die Netflix-Verfilmung wurde der Romanstoff von der englischen Provinz in den Ostküsten-Bundesstaat New Jersey und die USA verlegt. (Bild: David Lee/Netflix © 2026) Copyright: David Lee/Netflix © 2026

„Severance“-Hauptdarsteller Adam Scott spielt den nach dem Tod seiner Frau alleinerziehenden Vater Tom Kennedy. Mit seinem achtjährigen Sohn Jake (Acston Luca Porto) sucht er den Neuanfang im Städtchen Featherbank. Hier ging vor 15 Jahren ein Serienmörder um, der titelgebende „Kinderflüsterer“. Als Taten nach dessen Muster die Gemeinde Featherbank einholen - für die Verfilmung wurde die fiktive Kleinstadt von England nach New Jersey verlegt -, kann dies eigentlich nicht sein. Denn der Täter wurde gefasst und sitzt eigentlich in Haft. Als Toms Sohn verschwindet, verbündet er sich widerwillig mit seinem Vater (Robert De Niro), zu dem er zuvor jeglichen Kontakt abgebrochen hatte. Toms Vater ermittelte damals im Fall.

Robert De Niro hat noch viele Pläne

Tom Kennedy (Adam Scott) denkt fieberhaft über den Fall seines verschwundenen Sohnes nach. (Bild: David Lee/Netflix © 2026) Copyright: David Lee/Netflix © 2026

Tom Kennedy (Adam Scott) wird von Ermittlerin Amanda Beck (Michelle Monaghan) befragt. (Bild: David Lee/Netflix © 2026) Copyright: David Lee/Netflix © 2026

Neben Scott und De Niro ist mit Michelle Monaghan (“White Lotus“, Staffel 3) als aktive Ermittlerin noch ein weiterer größerer Name im Cast. Alex North' Roman wurde dafür gelobt, dass er neben einem klassischen Spannungs-Plot auch die schwierige Beziehung zwischen dem verzweifelt suchenden Vater und dem abgebrühten Ex-Ermittler sensibel und mitreißend zeichnete. Mit Adam Scott, den man auch als Ehemann von Reese Witherspoon aus „Big Little Lies“ kennt, und Ausnahme-Schauspieler Robert De Niro, der gerade 83 Jahre alt geworden ist, steht zumindest viel darstellerisches Potenzial vor der Kamera eines in seinen Plot-Fäden doch recht bekannt wirkenden Thrillers.

Robert De Niro, übrigens einer der lautesten Trump-Kritiker im Lager prominenter US-Amerikaner, scheint sein fortgeschrittenes Alter offenbar nicht vor neuen Projekten zu schützen: Ende November kommt eine weitere Fortsetzung seiner Kultkomödie „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und ich“ mit Ben Stiller in die Kinos und beim Tribeca Festival in New York sprach der Oscar-Preisträger jüngst davon, mindestens noch einen weiteren Film mit Langzeit-Partner Martin Scorsese (83) drehen zu wollen. (tsch)