Bill Kaulitz wehrt sich gegen „Kaulitz & Kaulitz“-Kritik„Würde alles noch mal genauso machen“

Am 23. Juli startete auf Netflix die dritte Staffel der Doku-Serie „Kaulitz & Kaulitz“. Auf den Social-Media-Plattformen sorgte vor allem eine Folge für großen Gesprächsbedarf - und für harsche Kritik an Bill Kaulitz (36). Der äußerte sich nun in seinem Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ zu dem Shitstorm.

Grund für den Unmut vieler Fans war das Verhalten des Tokio-Hotel-Stars in der dritten Folge der neuen Staffel. Dort feiern sein Bandkollege Georg Listing und dessen Frau Susanne Listing ihre Hochzeit. Doch während das Brautpaar auf Wolke Sieben schwebt, kommt es zwischen Bill Kaulitz und seinem Bruder Tom zum heftigen Streit. Zuvor hatte Bills Begleitung für die Hochzeit kurzfristig abgesagt. Der Sänger zeigt sich davon sichtlich enttäuscht und klagt über fehlendes Mitgefühl seiner Freunde und Familie. Die Situation endet in einem heftigen Streit zwischen Bill und Tom - inklusive harter Vorwürfe und Tränen.

Die Reaktionen der Zuschauerinnen und Zuschauer ließen nicht lange auf sich warten. In den sozialen Medien zeigten sich viele schockiert von Bill Kaulitz und warfen dem Musiker Rücksichtslosigkeit und Egoismus gegenüber dem Hochzeitspaar vor. Sogar von „narzisstischem Verhalten“ war zu lesen - zudem wurde der exzessive Alkoholkonsum in der Serie kritisiert. Ein Fan schrieb auf Instagram an Bill gerichtet: „I love u, aber bei einer Hochzeit Drama zu machen und andere mit reinzuziehen, an einem Tag, wo es um zwei andere Personen geht ... uff. Das ist zu Ego und das macht man nicht.“

In einem weiteren Kommentar heißt es zu der Hochzeit: „Nur Bill hat mal wieder die Stimmung 'gesprengt'. Fand das leider unangenehm und hat die Feier getrübt. Schade. Es hat sich diesmal nicht um Dich gedreht.“

Bill Kaulitz über Streit auf Hochzeit: „Wir alle haben uns in unsere Emotionen reingesteigert“

Bill stellt dazu im Podcast klar: „Ich bin natürlich dramatisch und ich bin auch 'over the top'“, schiebt jedoch hinterher: „Nur noch einmal zur Einordnung: Susi und Georg haben von dem Streit nichts mitbekommen, bis nach der Hochzeit.“ Bruder Tom bestätigt, man habe „schon versucht, das von den anderen Gästen fernzuhalten“. So habe selbst seine Ehefrau Heidi Klum nichts von dem Konflikt mitbekommen. Zudem merkt Bill Kaulitz an, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer am Ende nur „eine kleine Sequenz“ sehen würden.

„Wir alle haben uns in unsere Emotionen reingesteigert“, resümiert Bill, während Tom zugibt: „Ich habe ehrlich gesagt die Hälfte der Zeit nicht verstanden, worum es ging.“

Besonders kritisch sieht Bill die vielen „Ferndiagnosen“, die in den Kommentarspalten über ihn gestellt wurden: „Da fällt mir dann auf, wie krass es ist, sein Privatleben so zu öffnen“, sinniert er, stellt aber gleichzeitig klar: „Ich würde alles noch mal genauso machen.“ Es gehöre auch „viel Mut dazu, so etwas reinzuschneiden“, betont Kaulitz. Dafür habe er sich bewusst entschieden. Den Menschen, die hinter dem Vorfall ein „tiefgreifendes Problem“ sehen, entgegnet er: „It's not that deep! Das sind halt Streitigkeiten.“

Tom Kaulitz stellt außerdem klar: „Es gibt nicht Team Tom und Team Bill!“ Die Brüder hätten sich bereits an dem Hochzeitswochenende wieder vertragen. „Wir sind Zwillies, die am Ende nichts auseinanderbringt“, so Tom. (tsch)