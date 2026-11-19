„Das Ganze kann man nur verstehen, wenn man mit dabei war.“ Bill Kaulitz sagt es in der dreiteiligen ZDF-Dokumentation „Tokio Hotel - Gegen alle Regeln“. Und deshalb nimmt die Band die Zusehenden mit auf eine insgesamt 90-minütige Zeitreise. Von den Anfängen von vier Teenagern, Kinder noch fast, durch die atemberaubende Phase von unvergleichlichem Erfolg, von lebensbedrohlicher Fan-Verehrung in dunkle Krisen und zurück ins strahlende Jetzt, wo Tokio Hotel plötzlich wieder so gehyped werden wie vor 20 Jahren, als der ganze Wahnsinn im Herbst 2005 begann.

Am Anfang war eine kleine „Micky-Maus-Anlage“, wie es Bill Kaulitz (37) nennt. Mehr Spielzeug als Musikanlage. Darüber sang Klein-Bill zu Nena-Songs. Als er den NDW-Star im Fernsehen live sah, sagte er zur Mutter: „Das möchte ich auch machen.“ Diesem Ziel folgte er mit seinem Zwillingsbruder Tom konsequent: „Wir wollten ganz klar Rockstars werden - das war unser Lebensplan.“

Erster Schritt: Sie nahmen für eine VIVA-Gesangsaktion ihren ersten Titel auf: „Ich hasse Gewalt“. Sie kannten das Thema aus eigener Erfahrung, wie Mutter Charlotte in der Doku erzählt: „Am schlimmsten war der Schulbus am Morgen. Da waren größere, kräftigere Jungs dabei, die sich die beiden bunten Typen gerne mal vorgenommen haben.“

„Gegen alle Regeln“, der Doku-Titel war früh Programm. Sie wurden bespuckt, beschimpft, beleidigt. Tom: „Wir haben im Bus gesessen und haben gesagt: Wir müssen hier weg.“ Das dachten sie wenige Jahre später wieder. Als sie von Fan-Massen bestürmt wurden, eingekesselt, gequetscht, gestalkt, verfolgt. Es wurde ein paar Mal wörtlich eng, sehr eng. Tom: „Wo wir hinkamen, war Ausnahmezustand. Wir hatten Schiss. Wir hatten wirklich Angst. Teilweise um unser Leben.“

Tokio Hotel war ein zufälliger Name - es hätte auch „Bundesjugendspiele“ sein können

„Das Geheimnis? Grenzenlose Liebe!“: Bill, Georg, Tom und Gustav (von links) halten noch immer zusammen wie Pech und Schwefel. (Bild: ZDF/Tokio Hotel) Copyright: ZDF/Tokio Hotel

Man muss nicht Tokio-Hotel-Fan sein, um diese Doku an einem Stück wegzusuchten. Musikfreund und Mensch sein reicht völlig. Für die Doku öffneten Bill und Tom sowie Gustav Schäfer (38, Schlagzeug) und Bassist Georg Listing (39, Bass) ihr Archiv und ihre Herzen. Sie teilen sehr ehrlich die glorreichsten Momente und die schlimmsten Stunden. Die Doku ist, mit permanentem Wechsel zwischen Gegenwart und Vergangenheit, eine atemberaubende Achterbahn - wie es auch die Karriere der Band war.

Die frühen Bilder, erste Ton-Aufnahmen, wackelige, schlecht belichtete Live-Videos, Handyfilme vom ersten Besuch in einem echten Tonstudio, Szenen der irren Fantumulte, TV-Ausschnitte legendärer Auftritte sind wie geborgene Schätze. Besonders die O-Töne der Musiker von damals wie heute, aber vor allem die von vielen ihrer Weggefährten, machen die Doku zu einem echten Erlebnis. Und enthüllen Geheimnisse, von denen nicht einmal eingefleischte Fans etwas ahnten.

Dass Tokio Hotel lediglich ein zufälliger Name war und die Band auch „Bundesjugendspiele“ hätte heißen können. Dass sie 2003 für die erste Vertragsunterschrift 40.000 Euro erhielten und dachten, nie mehr arbeiten zu müssen. Dass „Durch den Monsun“ nur als erste Single ausgewählt wurde, weil die Freundin des Plattenbosses so drauf stand. Aber auch, dass sie aus Vertragsgründen heute laut Bill nur 900 Euro im Jahr verdienen - weil der Großteil der Kohle an die Produzenten oder die Plattenfirma geht. Denn, auch das macht die Doku deutlich, es blieb nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Die Vertragsinhalte umschreibt Bill süffisant: „Der Deal, den der Abou-Chaker-Clan mit Bushido gemacht hat - das wär ein guter Deal für uns gewesen.“

Auf dem Punkt des größten Erfolgs kam die Erschöpfung: „Wir waren durch“

Eines der frühen Bandfotos: Bill, Georg, Gustav und Tom (von links) lernten sich 2001 kennen und gründeten eine Gruppe. „Wir wollten Rockstars werden.“ (Bild: ZDF/Robert Kunstmann) Copyright: ZDF/Robert Kunstmann

Nicht nur die Zusehenden blicken staunend auf die Anfangszeit zurück, auch die erwachsenen Bandmitglieder schauen fast andächtig auf sich als wilde Kinder, die von 2001 an gemeinsam musizierten. Das verbindende Element war damals: „Wir waren alle grottenschlecht.“ Das änderte sich. Die Band kehrt ins Tonstudio in Vögelsen zurück. Rührend, wie sie sich erinnern, dass sie hier 2003 einzogen, sich ein Zimmer teilten, ohne Eltern, wo sie zusammen tranken, rauchten, rumalberten, Songs schrieben und übten - und zur Einheit wurden.

Diese Einheit war wichtig, als die ganze Geschichte durch die Decke ging. „Durch den Monsun“ lief 2005 in der letzten Sommerferienwoche erstmals im Fernsehen. Kurz danach baten die Rektoren ihrer Schulen darum, dass sich die Jungs freistellen ließen - weil zu viele Fans die Schulen belagerten. Das „Tokio-Hotel-Fieber“ brach aus und verbreitete sich in die ganze Welt, sogar in Russland und Amerika gab es Konzerte. „Es war wie im Rausch“, sagt Bill.

Der Kater folgte. 2008, als sie in Amerika den „MTV Video Music Award“ abräumten, bekamen sie Angebote für eine eigene MTV-Show. Die Band sagte ab. „Wir waren durch, wir waren fertig.“ Denn sie waren seit Herbst 2005 mit dem Gaspedal am Anschlag auf der Überholspur gefahren. Konzerte, Interviews, TV-Shows, Reisen, neue Songs aufnehmen. Das, wovon sie geträumt hatten, wurde schleichend zum Albtraum. Der Erfolg wurde größer, aber mit ihm auch der Druck.

Nach dem Einbruch in ihre Villa flüchteten Bill und Tom nach Amerika - und die Band stand vor dem Aus

Die Fanverehrung, auch erträumt, wurde zur Belastung. Die Hotels waren wir Gefängnisse. Sie kamen aus dem goldenen Käfig nicht raus, nicht zum Shoppen, nicht durch den Hinterausgang und nicht mal ins Hotel-Restaurant. Das führte auch intern zu Querelen. Es gab dann auch nicht nur Fans, sondern Hate. Morddrohungen, angedrohte Säure- oder Messerattacken, es gab Beschimpfungen und Polizeischutz.

„Es war auf einmal ganz viel Angst da“, erzählt Tom. Bill äußerte Angst, dass „einer von uns erschossen wird“. Dunja M. Pechner, zunächst bei „Bild“ und „Bravo“, dann im PR-Team der Band: „Eigentlich ist es ein Wunder, dass uns niemand auf der Strecke geblieben ist.“

Als in ihre Villa auf dem Land eingebrochen wurde, zogen Bill und Tom 2010 die Reißleine und setzten sich über Nacht im Privatjet nach Los Angeles ab. „Es war eine Flucht. Vor Deutschland und den Fans.“ Dabei blieb auch die Band beinahe auf der Strecke. Jahrelang hatte man kaum Kontakt. Aber man trennte sich nicht. 2013 fand man wieder zusammen. In der Zwischenzeit lotete jeder aus, was er eigentlich vom Leben erwartete. Georg: „Wir haben es geschafft, Abstand zu gewinnen und uns wieder selbst in die Band zu verlieben.“ Er sagt aber auch: „Ohne diese Trennung damals würde es die Band heute wohl nicht mehr geben.“

Aber es gibt sie. Und zwar erfolgreicher als in den letzten 15 Jahren. Und deshalb war die Zeit reif für diese Doku. Das ist gut so und sie wurde so genial wie die wahrlich einzigartige Karriere von Bill, Tom, Georg und Gustav. Vier Kids aus dem Raum Magdeburg, die die Welt aus den Angeln hoben - gegen alle Regeln.

Alle drei Teile von „Tokio Hotel - Gegen alle Regeln“ (“Vor dem Monsun“, „Der goldene Käfig“, „Wieder wir“) sind ab sofort in der ZDF-Mediathek zu sehen und werden am Dienstag, 1. Dezember, ab 20.15 Uhr im ZDF gezeigt. (tsch)