„Ich hielt Marc-André schon immer für einen herausragenden Torwart“, meinte Bundestrainer Jürgen Klopp (59) vor dem Anpfiff im Berliner Olympiastadion im Gespräch mit Moderatorin Esther Sedlaczek (40) und Experte Bastian Schweinsteiger (42) von der ARD. „Ich wollte ihn nach Liverpool holen. Da ist er lieber nach Barcelona gegangen. Aber ich bin ja nicht nachtragend“, sagte Klopp lachend.

Jürgen Klopp (links) hat Marc-André ter Stegen zu seiner Nummer eins gemacht. (Bild: 2026 Getty Images/Alexander Hassenstein) Copyright: 2026 Getty Images/Alexander Hassenstein

Damit lüftete Klopp ein zehn Jahre altes Geheimnis. Denn Gerüchte, Klopp sei an einer Verpflichtung von ter Stegen (34) interessiert, gab es bald, nachdem Klopp im Oktober 2015 den FC Liverpool als Manager übernommen hatte. Allerdings stand nie im Raum, ob der Ex-Gladbacher ter Stegen nach Liverpool oder Barcelona gehen wollte - denn da war er, seit Frühsommer 2014, schon. Im Winter 2015/2016 saß er in der Liga aber immer auf der Ersatzbank und hütete das Tor lediglich im Pokalwettbewerb.

Deshalb schürten spanische und englische Medien damals Transfergerüchte. Bis es Klopp zu bunt wurde. Im Januar 2016 erteilte er den Spekulationen eine klare Absage und betonte öffentlich, dass ter Stegen nicht auf seiner Liste stehe. Auch ter Stegen hatte in all den Jahren nie damalige Verhandlungsgespräche bestätigt. In Berlin konnte er zunächst nicht befragt werden - er stand ja gegen die Niederlande im Tor. (tsch)