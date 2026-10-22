„Bin sehr glücklich“GZSZ-Star Iris Mareike Steen teilt Baby-News

„Unser schönstes Geheimnis ist jetzt keins mehr“: Iris Mareike Steen hat bei Instagram ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. In einer Videobotschaft an ihre Fans verriet der „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Star: „Ich habe ganz tolle Neuigkeiten: Ich bin schwanger.“ Gemeinsam mit Ehemann Kevin freue sie sich „riesig“ über den Familienzuwachs. „Ich kann es so langsam nicht mehr verstecken“, erklärte die 34-Jährige den Zeitpunkt der Bekanntgabe. „Jetzt hat es sich einfach richtig angefühlt.“

Mit Blick auf ein anstehendes Konzert der Schauspielerin und Sängerin in Berlin am 6. November sagte Steen: „Dann können wir nicht nur auf meinen Geburtstag anstoßen, sondern auf noch etwas viel Wundervolleres.“ Für sie gebe es „natürlich alkoholfreien Sekt“, versicherte sie mit Blick auf die Schwangerschaft. Abschließend sagte sie: „Es ist eine sehr, sehr aufregende Zeit.“

So geht es nach Schwangerschaft mit Lilly bei GZSZ weiter

Nicht nur Fans, auch einige Weggefährten aus der Schauspielwelt freuten sich in den Kommentaren mit Iris Mareike Steen mit. Janina Uhse versah den freudigen Post mit drei Herz-Emojis. GZSZ-Kollegin Chryssanthi Kavazi, die gerade ebenfalls schwanger ist, kommentierte: „Sooooo schön! Das Schönste.“ Schauspieler Lars Pape, der auch zum GZSZ-Cast gehört, schrieb: „Ich freue mich so sehr für euch!“

Gegenüber RTL gab Steen zu: „Ich bin sehr glücklich und fühle mich irgendwie auch befreit, weil es natürlich seit Wochen ein so wichtiges Thema für mich ist und mich unglaublich viel beschäftigt.“ Die freudige Kunde zu verbergen, sei ihr nicht einfach gefallen.

Aktuell steht Steen in ihrer Rolle als Lilly, die sie seit 2010 verkörpert, weiterhin vor der Kamera. „Im Moment drehe ich weiterhin - nur langfristig wohl mit neuer Kleidung“, erklärte sie. Zum Jahreswechsel verordnet sich die Schauspielerin aber zunächst einmal eine Pause: „Ich werde mich dann langsam für einige Zeit verabschieden.“ Von einem dauerhaften Abschied aus dem GZSZ-Kosmos ist jedoch keine Rede.

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