Birgit Schrowange und Markus Lanz waren von 1998 bis 2006 ein Paar. Auch zwei Jahrzehnte nach dem Liebes-Aus stehen die beiden Fernsehmoderatoren in regelmäßigem Austausch. In einem aktuellen Interview mit der „Abendzeitung“ gab die 68-Jährige Einblicke in ihre Beziehung zu ihrem Ex-Partner und verriet Details zu damaligen Zukunftsplänen.

Geplatzte Hochzeitspläne und regelmäßiger Austausch

Wie Schrowange gegenüber der „Abendzeitung“ erklärte, telefonieren sie und Lanz regelmäßig miteinander. Zudem verfolge sie gelegentlich seine ZDF-Talkshow und schätze seinen Mut, bestimmte Themen anzusprechen. „Ich gebe ihm manchmal Feedback und Ideen für Gäste“, berichtete die Moderatorin.

„Wir hatten den Wunsch zu heiraten. Mein 26-jähriger Sohn trägt sogar den Namen Lanz...“, sagte Schrowange zur „Abendzeitung“. (Archivbild) Copyright: imago stock&people

Darüber hinaus enthüllte sie, dass das Paar während seiner achtjährigen Beziehung ursprünglich heiraten wollte. „Wir hatten den Wunsch zu heiraten. Mein 26-jähriger Sohn trägt sogar den Namen Lanz, weil wir es so vorgesehen hatten. Letztendlich kam es anders“, wird Schrowange in dem Blatt zitiert.

Die Trennung hatte sie im Oktober 2006 vollzogen und dies damals gegenüber der „Bild“-Zeitung damit begründet, dass es nach sechs schönen Jahren gekriselt habe und sie nicht mehr glücklich gewesen sei.

Gemeinsamer Sohn Laurin meidet die Öffentlichkeit

Verbindendes Element zwischen den beiden TV-Gesichtern ist ihr gemeinsamer Sohn Laurin Lanz, der im Jahr 2000 zur Welt kam. Der heute 26-Jährige lebt mit seiner Freundin in Berlin und arbeitet als Software-Ingenieur sowie Data Scientist. Ein Leben im Rampenlicht lehnt er ab, was seine Mutter nach eigenen Angaben manchmal etwas bedauert, da sie gerne einmal mit ihm über den roten Teppich gehen würde. Optisch soll er stark nach seinem Vater kommen. Laut Schrowange fand Laurin es bereits als Kind furchtbar, wenn ihn Leute auf die Ähnlichkeit zu Markus Lanz ansprachen.

Privat gingen beide Moderatoren nach ihrer Trennung eigene Wege. Birgit Schrowange lernte 2017 auf einer Kreuzfahrt den Unternehmer Frank Spothelfer kennen, den sie im Juli 2023 heiratete. Markus Lanz war von 2011 bis zur Trennung im Februar 2023 mit Angela Lanz verheiratet, mit der er zwei Töchter hat. Über sein aktuelles Privatleben ist öffentlich nichts bekannt. (jag)