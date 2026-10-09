Dass Sophia Thomalla Reality kann, hat sie längst bewiesen. Als Moderatorin von „Are You The One?“ gehört sie bei RTL+ inzwischen fest zum Reality-Programm. Im kommenden Jahr kommt nun ein weiteres Format dazu: Thomalla wird „House of Villains“ moderieren.

Die Show basiert auf dem gleichnamigen US-Format von NBCUniversal. Darin ziehen bekannte Reality-TV-Stars gemeinsam in ein Haus und kämpfen um ein Preisgeld. Jede Woche müssen sie sich in verschiedenen Challenges beweisen. Gleichzeitig geht es darum, die anderen Bewohner aus dem Spiel zu kegeln. In der deutschen Version können die Kandidaten bis zu 100.000 Euro gewinnen. Wer am Ende übrig bleibt, darf sich „Ultimativer Super Villain“ nennen und das Preisgeld mit nach Hause nehmen.

Welche Reality-Stars bei „House of Villains“ dabei sein werden, ist bislang noch nicht bekannt. Ein genauer Starttermin steht ebenfalls noch nicht fest. „Es wird taktiert, provoziert und um jeden Vorteil gekämpft“, verspricht RTL noch recht vage ein Spiel „um Macht, Taktik und Loyalität“. (tsch)