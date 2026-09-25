Das erste Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp hat RTL eine außergewöhnlich hohe TV-Reichweite beschert. Das 1:1 gegen die Niederlande sahen am Donnerstagabend in der Spitze 11,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Schnitt verfolgten 10,69 Millionen Menschen die Partie aus Amsterdam.

Der Sender erreichte damit einen Marktanteil von 46,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch bei den jüngeren Zielgruppen stieß das Spiel auf großes Interesse: Unter den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil bei 55,8 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen bei 63,8 Prozent. Die 14- bis 29-Jährigen bescherten RTL sogar eine Quote von 83,5 Prozent.

Nach Angaben des Senders war die Übertragung damit die reichweitenstärkste RTL-Sendung des bisherigen Jahres. Die Marktanteile in den drei Kernzielgruppen lagen demnach über den Werten aller DFB-Länderspiele gegen die Niederlande seit dem EM-Duell 2012.

Nächstes Spiel der Nationalelf am 4. Oktober

Auch der gesamte RTL-Tagesmarktanteil fiel am 24. September außergewöhnlich hoch aus. Bei den 14- bis 59-Jährigen erreichte der Sender 26,0 Prozent und damit den höchsten Wert seit dem 25. Juni 2006. In der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es 33,8 Prozent - der beste Tagesmarktanteil seit dem 26. Oktober 1997. Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren kam RTL auf 19,8 Prozent, den höchsten Wert seit dem 24. Januar 2011. Bei den 14- bis 29-Jährigen wurden mit 50 Prozent sogar so viele Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht wie noch nie zuvor an einem RTL-Tag.

Der nächste Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei RTL steht am 4. Oktober an. In Thessaloniki trifft das DFB-Team im Rahmen der UEFA Nations League auf Griechenland. Anstoß ist um 20:45 Uhr. Bereits ab 19:05 Uhr beginnt die Übertragung bei RTL mit einem erweiterten Vorlauf. Moderator Riccardo Basile begrüßt in der Sendung „SCHWARZ.ROT.KLOPP - der Länderspiel-Talk“ unter anderem Oliver Kahn, Roman Weidenfeller und Michael Ballack. (tsch)