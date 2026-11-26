Elif Oskan freut sich über Gastjuror Johann Lafer - noch ahnt ihr Team Blau mit Elisabeth, Rahel und Irfan nicht, welche Wechselbäder der Gefühle in Folge 6 anstehen. (Bild: Joyn/Benedikt Müller) Copyright: Joyn/Benedikt Müller

Wer hätte gedacht, dass es bei „The Taste“ einmal hauptsächlich um Schuhe gehen wird! In Folge 6 bringt Gastjuror Johann Lafer neben jahrzehntelanger Starkocherfahrung eine beeindruckende Info mit: „Rund 700 bis 800 Paar Schuhe“ soll der Spitzenkoch besitzen, der sich vor seiner Küchenkarriere als „Schuhmodelleur“ versuchte. Warum auch nicht? „An Schuhen kann man schließlich Menschen erkennen“, so Lafer. Steffen Henssler ist da bescheidener: „Sechs Paar, bei Turnschuhen vielleicht mehr.“ Elif Oskan ist dagegen kein Sneaker-Typ: „Ich mag traditionelles Lederhandwerk.“

Enttäuscht, aber trotzdem froh über die „geilste Zeit meines Lebens“: Nach ihrem missglückten Rösti muss Rahel die Show verlassen. (Bild: Joyn/Benedikt Müller) Copyright: Joyn/Benedikt Müller

Vier Schuhpaare, eine Aufgabe: Die Teams sollen verkochen, wofür die Modelle stehen. Team Rot bekommt es mit Sneakern und Streetfood zu tun, Team Blau muss eine Badelatsche kulinarisch interpretieren. Fisch-Pantoffeln auf den Teller - na dann, guten Appetit!

Für Elif gibt es allerdings noch einen besonderen Grund zur Aufregung: Sie ist bekennender Lafer-Fan. Als der Gastjuror die Fischsuppe ihres Schützlings Irfan probiert und von einer „wunderbar detaillierten Bouillabaisse“ schwärmt, ist die Freude riesig. „Wenn man so ein Lob von Johann Lafer bekommt, entzückt das“, strahlt sie.

Johann Lafer, hier mit Elif Oskans Team Blau, ist Gastjuror in Folge 6. (Bild: Joyn/Benedikt Müller) Copyright: Joyn/Benedikt Müller

Ihre Begeisterung bringt sie noch deutlicher auf den Punkt: „Ich sterbe!“ Lafer bleibt bescheiden: „Ich hab nichts gemacht, nur gegessen.“ Irfan darf sich über seinen ersten goldenen Stern freuen: „Was ist die Welt doch für eine schöne Welt!“ Auch Teamkollegin Elisabeth hat ihren Anteil am Erfolg: Sie filetiert souverän die Dorade für ihn. Irfans liebevolles Urteil: „Elli ist super.“

Rahels Rösti verzückt Tim Raue nicht: „Nahrung nach einem harten Wandertag“

Rahel lässt sich von Starkoch Johann Lafer coachen, doch dann fällt ihr Rösti durch. (Bild: Joyn/Benedikt Müller) Copyright: Joyn/Benedikt Müller

Für Rahel läuft es zunächst prächtig. Die Schweizerin aus Appenzell hatte schon beim Casting mit ihren Chäsrahmspätzli alle vier Coaches begeistert. Tim Raue nannte ihren Löffel „Herzensküche“ und einen „Löffel, der Menschen berühren kann“. Drei goldene Sterne hat die gelernte Köchin, Konditorin und Service-Chefin bereits gesammelt. Doch dann kommt das Kartoffel-Solokochen - und damit der Absturz.

Nach einer fantastischen Bouillabaisse freut sich Irfan über seinen ersten goldenen Stern. (Bild: Joyn/Benedikt Müller) Copyright: Joyn/Benedikt Müller

Rahel setzt auf Rösti, schließlich soll ein Stück Schweizer Heimat auf den Löffel. Allerdings hält sie sich nicht an Johann Lafers Tipp, die geriebenen Kartoffeln vor dem Braten auszudrücken. Auch die confierten Wachteleier werden zu fest. Die Coaches sind wenig begeistert.

Der Kartoffel-Kraut-Strudel seiner steirischen Oma bringt Bernd am Schluss drei goldene Sterne. (Bild: Joyn/Benedikt Müller) Copyright: Joyn/Benedikt Müller

Alexander Herrmann zitiert Lafer: „Ich sage nur einen Satz - würzen.“ Tim Raue urteilt: „Nahrung nach einem harten Wandertag, aber verzückt mich nicht.“ Drei rote Sterne sind die bittere Konsequenz: Rahel muss gehen! Dabei hatte sie zuvor vor allem mit wunderschönen Desserts (Alexander Herrmann zu ihren Mandel-Florentinern: „Das ist Kunst!“) gepunktet - obwohl sie selbst lieber herzhaft isst. Ihren Humor verliert sie beim Abschied nicht: „Hatte dennoch die geilste Zeit meines Lebens.“

Ein Strudel mit „gebackenen Alpensonnenstrahlen“

Während Rahel mit dem Schweizer Nationalheiligtum kämpft, schlägt Bernds große Stunde. Beim Kartoffel-Solokochen vertraut der Kandidat aus Alexander Herrmanns Team auf ein Familienrezept: Erdäpfel-Kraut-Strudel mit Speck - ganz nach Art seiner Oma aus der Steiermark - übrigens auch die Heimat von Johann Lafer. Und siehe da: Mit dem bodenständigen Gericht trifft Bernd voll ins Schwarze. Gleich drei Coaches sind begeistert. Tim Raue schwärmt: „Pure Freude, purer Geschmack.“ Auch Elif ist hin und weg und gönnt ihm den Erfolg: „Wie ein Traum!“ Der Lohn für so viel Oma-Liebe: drei goldene Sterne auf einen Streich!

Welch ein Kontrast in Folge 6: Elif schwebt nach dem Lafer-Lob im siebten Himmel, Bernd feiert einen dreifachen Sternesieg und Rahel muss trotz starker Leistungen die Heimreise antreten. Bei „The Taste“ liegen Triumph und Tränen eben manchmal nur ein Kartoffelgericht auseinander. Oder wie Tim Raue Bernds Strudel nennt: „Gebackene Alpensonnenstrahlen.“ (tsch)