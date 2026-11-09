Blümchen überrascht Schöneberger mit Teenie-Anekdote„Heute würde ich ihn nicht mehr knutschen“

Schon in jungen Jahren startete Jasmin Wagner unter ihrem Künstlernamen Blümchen durch und wurde zu einem der deutschen Gesichter der Eurodance-Szene der 90er. Als ihr Hit „Herz an Herz“ erschien, war sie gerade einmal 15 Jahre alt. Auch international feierte die Sängerin schnell große Erfolge - und tauschte sogar Zärtlichkeiten mit Weltstar Justin Timberlake aus. Das verriet die Sängerin in der neuen Folge des Podcasts „Mit den Waffeln einer Frau“ von Barbara Schöneberger.

„Es gab mal eine Teenager-Knutscherei in diesen Jahren, in denen wir halt junge Popstars waren“, berichtet Jasmin Wagner gegenüber Schöneberger. Die Moderatorin hakt verblüfft nach: „Du hast mit Justin Timberlake geknutscht?“ Die Musikerin bestätigt: „In der jungen Version. Also als wir junge Popstars waren. Er war ja nicht immer der Justin Timberlake von heute.“

„Es ist eine wirklich schöne Anekdote“

Justin Timberlake ist einer der bekanntesten Künstler der letzten Jahrzehnte. (Bild: Stuart C. Wilson/Getty Images) Copyright: Stuart C. Wilson/Getty Images

Justin Timberlake wurde Ende der 90er-Jahre als Mitglied der Boygroup *NSYNC bekannt. Anschließend machte er sich als Solokünstler und Schauspieler weltweit einen Namen und wurde zu einem der erfolgreichsten und einflussreichsten Künstler der letzten Jahrzehnte. „Viele meiner Freundinnen haben dann gesagt: Schreib ihm doch mal auf Instagram, vielleicht antwortet er“, lacht Jasmin Wagner. Doch selbst wenn das so wäre, würde sie hinter einem solchen Austausch eher wenig Sinn sehen, wie sie klarstellt.

Inzwischen ist die 46-Jährige mit einem dänischen Modeunternehmer verheiratet, den sie aus der Öffentlichkeit raushält. Zusammen haben sie eine Tochter, die Ende 2022 geboren wurde. Daher betont Jasmin Wagner in Bezug auf Justin Timberlake deutlich: „Es ist eine wirklich schöne Anekdote und ich habe sie geteilt, weil es so weit weg ist, aber heute würde ich ihn nicht mehr knutschen. Heute finde ich ihn nicht mehr knutschbar.“

Barbara Schöneberger meint: „Er ist eigentlich wirklich keine Schönheit, aber ich war lustigerweise hier beim Festival und da ist er aufgetreten und das war toll.“ Am besten habe ihr Justin Timberlake „irgendwo zwischen der *NSYNC-Zeit und heute“ gefallen, so Jasmin Wagner. Da sei er „wirklich unglaublich toll“ gewesen. (tsch)