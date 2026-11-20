Ihr Image als Sexsymbol stört Bo Derek nach eigener Aussage „überhaupt nicht“: „In Kalifornien laufen doch alle Frauen so am Strand herum“, sagte die Schauspielerin im Juni 2026 der „Gala“. Und erkannt werde sie bis heute überall - „auch von Jüngeren“. Dabei liegt der Grund für beides schon lange zurück: Dank ihrer Hauptrolle in der Blake-Edwards-Komödie „Zehn - Die Traumfrau“ (1979) wurde Derek über Nacht zu einem der umschwärmtesten Leinwandstars der damaligen Zeit. Am 20. November feiert sie nun ihren 70. Geburtstag - und blickt gelassen auf ihren damaligen Ruhm zurück.

Am 20. November feiert Bo Derek ihren 70. Geburtstag. (Bild: Greg Doherty/Getty Images for Breeders' Cup Limited) Copyright: Greg Doherty/Getty Images for Breeders' Cup Limited

Zu Hause in Santa Barbara lebt sie mit ihrem Mann, dem Schauspieler John Corbett, in „Sex and the City“ als Aidan der Geliebte von Carrie. Ihr Anwesen liegt zwischen Weinbergen, Wiesen und Feldern, ihre Familie wohnt mit auf dem Gelände. 2020 zählte „Variety“ dort drei Deutsche Schäferhunde und fünf Pferde. „Ich habe keine Kinder, keine menschlichen Kinder, ich habe tierische Kinder“, sagte Derek der „Gala“. Mit ihrem Namen unterstützt sie den Tierschutz, größere Rollen in Film und Fernsehen spielte sie in den letzten Jahrzehnten nicht.

Nach „Zehn - die Traumfrau“ blieben die großen Rollen aus

In „Zehn - Die Traumfrau“ versucht Jennifer (Bo Derek), den Musicalkomponisten George (Dudley Moore) zu verführen. (Bild: Orion Pictures) Copyright: Orion Pictures

An eine Schauspielkarriere hatte die am 20. November 1976 im kalifornischen Long Beach geborene Mary Cathleen Collins ohnehin zunächst nicht gedacht: „Ich sah meine Zukunft in einem Surfshop oder so“, sagte sie „Variety“. Dennoch bewarb sie sich als 16-jährige Schülerin um die weibliche Hauptrolle in John Dereks Low-Budget-Drama „Once Upon a Love“. Der Regisseur suchte eine Brünette, die Blonde färbte sich die Haare dunkler. Bei den Dreharbeiten ab Ende 1973 verliebte sie sich in den 30 Jahre älteren Derek, dessen Ehe mit dem späteren „Denver-Clan“-Star Linda Evans daran zerbrach. Berichten zufolge ging er nach der Scheidung mit ihr nach Westdeutschland, um einer Strafverfolgung wegen Geschlechtsverkehrs mit einer Minderjährigen zu entgehen.

Nach einigen kleineren Rollen schaffte sie mit der Hauptrolle in „Zehn - Die Traumfrau“ den Durchbruch. Die Komödie von Regisseur Blake Edwards (“Der rosarote Panther“, „Der Partyschreck“) spielte rund 75 Millionen Dollar ein und brachte Derek eine Golden-Globe-Nominierung als beste Nachwuchsdarstellerin. Nicht nur dank einer berühmten Verführungsszene avancierte sie zum Sexsymbol, ihre geflochtenen Zöpfe, die „Bo-Braids“, wurden zur Trendfrisur des Jahrzehnts.

Bo Derek und John Corbett sind seit fast 25 Jahren liiert, seit 2020 ist das Paar auch verheiratet. (Bild: Phillip Faraone/Getty Images for FIJI Water) Copyright: Phillip Faraone/Getty Images for FIJI Water

Vom Erfolg profitierte sie allerdings nicht dauerhaft. In den Achtzigern spielte sie unter der Regie ihres Mannes freizügige Hauptrollen, etwa in „Tarzan - Herr des Urwalds“ (1981) und „Ekstase“ (1984). Die Kritik verriss die Filme, das Publikum verlor das Interesse. Derek wurde mehrfach für die Goldene Himbeere nominiert und schließlich sogar als schlechteste Schauspielerin der Achtziger ausgezeichnet. Seit den Neunzigern war sie fast nur noch in TV-Produktionen oder günstig gedrehten Filmen zu sehen.

Derek über ersten Ehemann: „Damals fühlte es sich richtig an“

Ende der 90er-Jahre starb ihr Ehemann John Derek. Heute sieht sie die Beziehung durchaus zwiespältig: „Wenn ich daran zurückdenke, wie ich mit 17 mit einem 46-jährigen Mann zusammen war, habe ich sehr gemischte Gefühle“, sagte sie im „Variety“-Interview. Sie habe gedacht, ohnehin „schon alles“ zu wissen: „Damals fühlte es sich richtig an. Ich war so verliebt in ihn, und wir blieben schließlich 25 Jahre lang zusammen. Ich bin einfach so dankbar, dass er ein guter Mensch war.“

Seit 2002 ist Derek mit John Corbett liiert, seit 2020 sind die beiden verheiratet. Sie habe die Heirat zunächst für eine Formalie gehalten, sagte sie der „Gala“. Dann habe sie gemerkt, dass es mehr sei: „Es hat so etwas Schönes, jetzt 'mein Ehemann' zu sagen.“ Beide verbinde der gleiche Humor, und beide würden das Leben am Filmset kennen.

Hollywood schaut sie sich heute von der Ranch aus an. „Viele Menschen tun nur das, was man von ihnen erwartet“, sagte sie der „Gala“, dabei habe sie sich selbst ertappt. „Auf der Ranch kann ich das von mir fernhalten. Es ist wie ein anderes Leben.“ (tsch)