„Boah, voll die Idylle“„Perfektes Dinner“-Gästen klappt am Finaltag die Kinnlade herunter

Als leidenschaftliche Selbstversorgerin erntet Birgit viele ihrer Zutaten aus dem eigenen Garten in Hatting bei Innsbruck. Gleich in der Nähe befindet sich außerdem der Bauernhof von der Oma. Schon als Zehnjährige hat Birgit ihre Mutter verloren, deshalb wuchs sie als Kind bei der Verwandtschaft auf. „Es ist schon ein Gewinn, dabei sein zu dürfen“, freut sich Birgit, durch „Das perfekte Dinner“ vier neue Freunde gefunden zu haben.

Birgit hat sich in einem Workshop ein paar Profi-Tipps abgeschaut. (Bild: RTL / ITV Studios Germany) Copyright: RTL / ITV Studios Germany

Kochtipps hat sich die Confiserie-Beraterin vom Profi geholt, beispielsweise wie die Rinderbäckchen nicht austrocknen: „Das hat mir mal ein Koch gesagt, ich habe einmal einen Workshop gekriegt.“ Unter dem Motto „Regional, heimatverbunden, traditionell mit einem modernen Touch!“ gibt es:

Vorspeise: Hausgemachte Schlutzkrapfen mit Ricotta, jungem Spinat und Bergkäse Hauptspeise: Geschmorte Rinderbäckchen mit Zweierlei von der Stamser Kartoffel, wildem Brokkoli und Schnittlauch Nachspeise: Luftige Topfencreme mit Tiroler Erdbeeren, Apfel-Minz-Granité und Amarettini

Optisch begeistert die Nachspeise Lisa (Mitte) und Mario (rechts). (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Sie hat uns gesagt, wir sollen in Lederhosen und Tracht kommen“, und den Dresscode findet Mario (47) zum Menü sehr passend. „Rinderbäckchen habe ich definitiv noch nie gegessen“, lernt Lisa (26) heute etwas Neues kennen.

Tiroler Idylle und Alpen Spritz

Daniel (links) und Mario teilen sich den ersten Platz mit jeweils 35 Punkten. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Boah, das ist ja voll die Idylle“, staunen die Gäste beim Eintrudeln in den Bauernhof. Den Aperitif, einen Alpen Spritz, gibt es direkt vor der Pferdekoppel. „Heimatgefühle kommen da auf“, strahlt Daniel (36) ganz glücklich. Dann pilgern alle mit dem Getränk in der Hand durch den Ort zu Birgits Zuhause.

Gespeist wird im Keller, weshalb Birgit einen kleinen Treppenmarathon vor sich hat. Die Teller drapiert sie auf einem großen Tablett. „Ich hab gedacht, wir sind auf einer Almhütte und die Kellnerin kommt runter“, meint Mario. Die Tellerpräsentation ist dafür „fast wie in einem Fünf-Sterne-Hauben-Lokal“. Am Schlutzkrapfenteig bemängelt Daniel jedoch: „Er war einen Ticken zu fest.“

Das Dessert fällt etwas ab: „Es war halt ein Topfen“

„Die Optik von der Hauptspeise war super“, sprechen die Rinderbäckchen mit Brokkoli Daniel sehr an. „Bist du der Profi?“, fragt er die Gastgeberin scherzeshalber. „Für mich war meine erste Rinderbackenerfahrung sehr positiv“, genießt Lisa das zarte Fleisch.

Auch das Dessert lässt wenig Wünsche übrig, obwohl die Hauptkomponente geschmacklich eher untergeht. „Es war halt ein Topfen“, stellt Mario fest - immerhin schön präsentiert. „Wenn man es mit den anderen zwei Gängen vergleicht, war es wahrscheinlich der schwächste“, findet Lisa.

„Ich hätte nichts anders gemacht“, ist Birgit mit ihrem Dinner und auch mit den 33 Punkten zufrieden. Den Wochensieg teilen Daniel und Mario untereinander auf. Die beiden hatten von ihren Gästen je 35 Punkte bekommen. (tsch)