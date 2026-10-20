Boris Aljinovic kehrt nach zwölf Jahren zum „Tatort“ zurück und sagt„Der Anruf hat mich überrascht“

„Vielleicht.“ Das war das letzte gesprochene Wort im bislang letzten „Tatort“-Fall mit Boris Aljinovic in der Rolle des Berliner „Tatort“-Kommissars Felix Stark. Es bezog sich - im November 2014 - darauf, ob der Ermittler eine Schussverletzung überleben würde. Zwölf Jahre lang blieb die Frage unbeantwortet. Das ändert sich bald: Felix Starke kehrt zurück und mit ihm Schauspieler Boris Aljinovic.

Boris Aljinovic sprach bei „Volle Kanne“ über sein „Tatort“-Comeback. (Bild: ZDF) Copyright: ZDF

„Es gab plötzlich einen Anruf und eine Einladung“, schilderte der 59-jährige Schauspieler im ZDF-Magazin „Volle Kanne“, wie es zu dem Comeback kam. „Was mich überrascht hat“, fügte er ehrlich hinzu, „dass Felix Stark noch mal wieder auftaucht.“ Aber so wird es geschehen. In der Folge „Zwei minus eins gleich null“ erlebt Felix Stark sein Comeback, an der Seite des aktuellen Berliner „Tatort“-Kommissars Robert Karow (Mark Waschke), seinem direkten Nachfolger.

„Volle Kanne“-Moderator Carsten Rüger gestand Schauspieler Aljinovic, dass sich „sehr viel“ an der Rolle geändert habe. „Die haben sich halt ne Biographie ausgedacht, was ist passiert in den über zehn Jahren.“ Aber: „Verraten fände ich jetzt schade.“ Er versicherte lediglich: „Da passiert ne ganze Menge, was erstaunlich ist.“

Boris Aljinovich reist bald mit dem „Traumschiff“ nach Ruanda

Der bislang letzte Auftritt von Boris Aljinovic (Mitte) als Felix Stark: Im November 2014 lief sein 31. „Tatort“-Fall. Am Ende wird er angeschossen. Ob er überlebte? Damals lautete die Antwrt auf die Frage wie der Titel der Episode: „Vielleicht“. (Bild: rbb / Frédéric Batier) Copyright: rbb / Frédéric Batier

Aljinovic verriet sogar den Sendetermin. „Am 19. Januar, glaub ich, läuft der.“ Bisher war lediglich die Information „Anfang 2027“ geleakt worden. Bisher hieß es auch, dass es sich um eine einmalige Rückkehr von Ermittler Stark handele. Ob sich das ändert? Etwa, wenn der Quotenerfolg dazu „nötigt“? Da könnte dann wieder der Titel des bislang letzten Starke-Einsatzes im November 2014 herhalten: „Vielleicht“.

31-mal spielte Boris Aljinovi zwischen 2001 und 2014 die Figur des Felix Stark. 30-mal davon an der Seite seines Partners Dominic Raacke (als Till Ritter). Der stieg schon einen Fall früher aus, weil er, so Aljinovic in „Volle Kanne“, „keine Lust“ mehr hatte. „Ich hatte noch einen Fall mehr im Vertrag.“

Nach seinem „Tatort“-Abschied war Aljinovic in keiner dauerhaften Serienrolle mehr zu sehen, sieht man von vier Auftritten in Fernsehfilmen um den „Polizeihauptmeister Krause“ ab. Ansonsten spielte er Napoleon III. in der Serie „Sisi“ und war zuletzt in der internationalen Filmproduktion „Die Vorkosterinnen“ und in einer Episodenrolle in „Die Heiland - Wir sind Anwalt“ zu sehen.

Bald feiert Aljinovic seine „Traumschiff“-Premiere. Die Dreharbeiten zur Folge „Ruanda“ fanden bereits im Frühjahr dieses Jahres statt. Mit an Bord gingen neben Aljinovic mit Wolke Hegenbarth, Rebecca Immanuel und Elton weitere Gaststars. Die Episode wird voraussichtlich im Frühjahr 2027 zu sehen sein. Noch bis zum 6. November ist Boris Aljinovic in der Rolle des Igor, des Dieners von Vampirfürst Dracula, in der satirischen Musikkomödie „Dracula - Blutige Anfänger“ an der Komödie am Kurfürstendamm in Berlin zu sehen. (tsch)