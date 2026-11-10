„Bringen Bürger und Politiker an einen Tisch“Paul Ronzheimer moderiert neuen Polit-Talk bei SAT.1

Paul Ronzheimer bekommt eine neue Sendung bei SAT.1: Der „Bild“-Journalist wird im Frühjahr 2027 zehn Folgen des neuen Formats „Ronzheimer - Der Bürger-Talk“ moderieren, teilte der Sender am Dienstag mit. Geplant sei eine Ausstrahlung im Wochenrhythmus. „Ich erlebe immer wieder, wie groß die Wut und Enttäuschung vieler Menschen über die Politik ist. Viele fühlen sich nicht mehr gehört, obwohl sie klare Vorstellungen davon haben, was sich ändern muss. Genau da wollen SAT.1 und ich ansetzen“, wird Ronzheimer in einer Pressemitteilung zitiert.

Das Konzept der Sendung erklärt der Journalist und Podcaster so: „Wir bringen Bürger und Politiker an einen Tisch. Ich will, dass die Menschen die Fragen stellen, die sie wirklich beschäftigen. Und dass Politiker nicht nur reden, sondern auch mal zuhören. Im Idealfall nehmen sie Ideen mit, auf die sie selbst noch nicht gekommen sind.“

Neue Sendung soll „nahbar und menschlich“ werden

Ronzheimer und SAT.1 arbeiten schon länger zusammen, zuletzt für zwei Staffeln der Reportagereihe „Ronzheimer - Wie geht's Deutschland?“. Im vergangenen Jahr moderierte er vor der Bundestagswahl zusammen mit Linda Zervakis die Sendung „Wahlcountdown - Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating“.

Zum neuen Format sagte Henrik Pabst, Chief Content Officer ProSiebenSat.1: „Es liegt in unserer Verantwortung als eines der größten deutschen Medienunternehmen, zu einer fundierten Meinungsbildung beizutragen. Deshalb wollen wir den Bürgern mit ,Ronzheimer - Der Bürger-Talk' eine Stimme geben.“ Ronzheimers Sendung werde „nahbar und menschlich“, so Pabst weiter. Ein Sendetermin wurde noch nicht bekannt. (tsch)