Das Drama um Steffi Grafs Bruder geht in die nächste Runde. Laut einem Bericht der „Bild“ soll der jüngere Bruder der Tennislegende inzwischen in einem unterirdischen Tunnelsystem in Las Vegas untergetaucht sein. Demnach hält er sich dort vor den Behörden versteckt. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl vor.

Unter den glitzernden Hotels und Casinos des Strips in Las Vegas existiert eine andere Realität: ein weitverzweigtes System aus Abwasser- und Hochwasserkanälen. Dort suchen Schätzungen zufolge 1.200 bis 1.500 Obdachlose Schutz vor Hitze und Kälte. Nun tauchen in diesem dunklen Labyrinth auch Bilder von Michael Graf auf.

Michael Graf in Las Vegas untergetaucht

Der 55-Jährige hat selbst Videos und Fotos auf Facebook veröffentlicht. Sie zeigen ihn mit freiem Oberkörper, zerzaustem Haar und Bartstoppeln in einem dunklen, mit Graffiti übersäten Tunnel. Neben ihm steht ein Einkaufswagen mit seinen wenigen Habseligkeiten.

Warum er die Aufnahmen öffentlich teilt und wie lange er sich bereits dort aufhält, ist unklar. Die Bilder haben in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt.

Haftbefehl gegen Michael Graf

Gegen Michael Graf liegt im US-Bundesstaat Nevada bereits seit mehreren Wochen ein Haftbefehl vor. Grund dafür sind versäumte Gerichtstermine und mutmaßliche Verstöße gegen gerichtliche Auflagen. Seine frühere Ehefrau Christine Deruelle sowie seine Mutter Heidi Graf hatten jeweils eine Schutzanordnung gegen ihn erwirkt, unter anderem wegen Stalkings.

Steffi Graf mit ihrem Bruder Michael am Rande ihres Benefizspiels in Mannheim 2007. (Archivfoto) Copyright: imago

Zuletzt erschien er nicht zu einem am 30. September angesetzten Termin, sodass der Haftbefehl bestehen blieb. Durch seine öffentlichen Posts aus dem Untergrund könnte er den Behörden unfreiwillig Hinweise auf seinen Aufenthaltsort liefern.

Noch vor wenigen Monaten lebte der ehemalige Motorsportler als Aussteiger in der Wüste nahe dem Lake Mead, östlich von Las Vegas – zunächst in seinem Tesla, später in einem Zelt. Im August 2026 wurde sein Camp durch ein Feuer zerstört. Steffi Graf hatte ihren Bruder über Jahre hinweg finanziell und persönlich unterstützt.

Die Tunnel unter der Stadt, die ursprünglich zum Ableiten von Regenwasser gebaut wurden, gelten als lebensgefährlich, da sie bei Starkregen innerhalb kürzester Zeit volllaufen können. (mbr)