Caroline Cousin ist erst 26 Jahre alt, doch die gebürtige Berlinerin machte bereits auf der Theaterbühne und im Fernsehen auf sich aufmerksam. Noch während ihres Studiums in Leipzig ergatterte sie eine Rolle im Kieler „Tatort“ - der erste von bislang drei Auftritten in Deutschlands bekanntestem Krimiformat. Weniger blutig geht es in ihrem neuen Film zu: In „Zutaten fürs Glück“ (ab Mittwoch, 18. November, in der ARD Mediathek und am Freitag, 20. November, 20.15 Uhr, im Ersten) spielt Caroline Cousin die Tochter eines Sternekochs (Ronald Zehrfeld), der nach einem Unfall auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Welche Szenen ihr bei den Dreharbeiten besonders leicht fielen, verrät die Schauspielerin im Interview. Außerdem blickt sie auf ihre Anfänge zurück - und findet deutliche Worte für die Machtstrukturen an deutschen Theatern.

teleschau: Frau Cousin, in „Zutaten fürs Glück“ spielen Sie eine professionelle Köchin. Wie sieht es privat mit Ihren Kochkünsten aus?

Caroline Cousin: Ich koche wirklich nicht gut (lacht). Ich achte darauf, dass mein Körper alle Proteine und Ballaststoffe bekommt, die er braucht, aber der Geschmack bleibt da ein bisschen auf der Strecke. Mein Mittagessen sind seit Jahren fast täglich Nudeln, meistens mit Mozzarella und Tomate, ab und an vielleicht ein paar Extras.

teleschau: Bekamen Sie als Vorbereitung für Ihre Rolle denn ein paar Kochtipps?

Cousin: Wir hatten am Set Sterneköche, die uns die richtigen Handgriffe zeigten. Das war sehr hilfreich und ein spannender Einblick.

Im Fernsehfilm „In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte: Adventskind“ spielte Caroline Cousin (Mitte) die Biathletin Klara Wegner. Sie und Trainer Dominik Wegner (Jens Atzorn, zweiter von links) trafen auf die Wettkampfärzte Elias Bähr (Stefan Ruppe, links), Julia Berger (Mirka Pigulla) und Ben Ahlbeck (Philipp Danne). (Bild: ARD / Jens Ulrich Koch) Copyright: ARD / Jens Ulrich Koch

teleschau: Haben Sie solch einen Einblick in eine andere Welt schon bei anderen Projekten bekommen?

Cousin: Ja. In meinem zweiten Drehprojekt (“In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte: Adventskind“, d. Red.) überhaupt spielte ich eine Biathletin und bekam dafür entsprechendes Training. Für den Stuttgarter „Tatort“ hatte ich mehrere Einzelstunden, um Krav Maga zu lernen. Es war total cool - wann macht man so etwas schon? Das liebe ich an meinem Beruf.

Für das Schauspielstudium brach Caroline Cousin die Schule ab

teleschau: Wie kamen Sie zur Schauspielerei?

Cousin: Als ich 16 Jahre alt war, hat mich eine Nachbarin zu einem Stück in der „Weißen Rose“ in Berlin eingeladen. Ich hatte davor gar nichts mit Theater zu tun, meine Familie auch nicht, aber als ich dort war, dachte ich: „Das ist ganz schön cool, das will ich auch machen.“ Also quatschte ich einfach die Regisseurin an und stand dann ein paar Monate später selbst auf der Bühne. Von ihr erfuhr ich auch, dass man Schauspiel studieren kann - das wusste ich gar nicht. Ich ging zu dieser Zeit total viel ins Theater und lernte viele Leute kennen. Eine Freundin, die ich damals bei einer Premiere am Maxim-Gorki-Theater das erste Mal traf, erzählte mir, dass sie an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig angenommen wurde, und meinte, ich solle da auch unbedingt vorsprechen. Die Frist war allerdings schon rum, aber sie hat mir noch einen Termin organisiert. Und dann ging es ziemlich schnell: Kurz vor meinem 18. Geburtstag wurde ich genommen, brach die Schule ab und zog nach Leipzig.

teleschau: Wie war es, so jung von zu Hause auszuziehen?

Caroline Cousin spielte in bereits drei „Tatort“-Folgen mit, unter anderem im Schwarzwälder „Tatort: Das geheime Leben unserer Kinder“ (2023). (Bild: SWR/Benoît Linder) Copyright: SWR/Benoît Linder

Cousin: Ich sah das damals gar nicht als große Herausforderung. Das erste Mal alleine Wäsche waschen und alleine kochen - es lief alles relativ spielerisch. Und Berlin und Leipzig sind nun auch nicht so weit voneinander entfernt.

teleschau: Ein Teil Ihres Studiums war dann mitten in der Coronazeit ...

Cousin: Ja. Für mich war das aber total super. In Leipzig studiert man erst zwei Jahre an der Hochschule und dann zwei Jahre an einem Kooperationstheater. Der Lockdown fiel genau zwischen diese beiden Ausbildungsphasen, und das Studium war für ein ganzes Jahr unterbrochen. Das gab mir Zeit, alles sacken zu lassen und zu schauen, wohin ich eigentlich will in diesem Beruf. Gleichzeitig begann ich in dieser Zeit, zu drehen. Es eröffnete sich eine neue Welt.

Caroline Cousin: „Immer wieder herausfordernd“

teleschau: Sie standen noch während Ihres Studiums für Ihren ersten „Tatort“ vor der Kamera. Und dann folgten relativ bald noch zwei weitere. Wie kam es dazu?

Cousin: Für „Tatort: Borowski und die große Wut“ lief es ganz herkömmlich über ein Casting, allerdings über Zoom, weil ja noch Corona war. Ich hatte das Vorsprechen während der Dreharbeiten zu einem anderen Film. Das war verrückt, weil mitten im Casting plötzlich der Produzent des Films in mein Hotelzimmer hereinkam, um mir zu sagen, dass ich Corona-positiv sei. Zum Glück nur ein Fehlergebnis, aber da hätte man warten können, das hätte die Situation weniger dramatisch gemacht. Für den Schwarzwald-“Tatort“ hatte ich dann ein richtiges Live-Casting und für „Tatort: Stuttgart“ musste ich gar nicht mehr vorsprechen, das wurde mir direkt angeboten.

teleschau: Der „Tatort“ ist in Deutschland eine große Hausnummer. Wie war es, da ans Set zu kommen?

Nach Bergers (Ronald Zehrfeld) Unfall kommen er und seine Tochter Sarah (Caroline Cousin) sich im ARD-Film „Zutaten fürs Glück“ wieder näher. (Bild: ARD Degeto Film/Eikon Film GmbH/Niki Schreinlechner) Copyright: ARD Degeto Film/Eikon Film GmbH/Niki Schreinlechner

Cousin: Das war immer lustig, wenn man die Kommissarinnen und Kommissare das erste Mal in echt sieht. Denn man kennt sie ja aus dem Fernsehen und fühlt sich dann schon vertraut, aber ist es halt noch gar nicht. Es war interessant, die verschiedenen Teams kennenzulernen. Gleichzeitig war es auch immer wieder herausfordernd. Für den Kieler „Tatort“ nahm ich mir beispielsweise ein extra Schauspielcoaching, weil meine Rolle fast nur zu hören, aber nicht zu sehen, war. Die Figur hatte Aggressionsprobleme, da ging es darum, wie ich das 20 Takes nacheinander schaffen kann, auf die richtige emotionale Ebene zu kommen.

„Mit dem Anschreien“ hatte Caroline Cousin kein Problem

teleschau: Auch in „Zutaten fürs Glück“ gibt es einige emotional aufgeladene Momente: Sie schreien, Sie weinen ...

Cousin: Mit dem Anschreien hatte ich auf jeden Fall kein Problem (lacht). Es gibt ja so Sachen, die einem mehr liegen und die deshalb greifbarer sind. Schwieriger war beispielsweise eine andere Szene, in der ich - ohne etwas vorwegzunehmen - einen sehr emotionalen Moment mit Ronald Zehrfeld spiele, in dem auch Tränen fließen. Die wurde im Drehplan relativ plötzlich vorgezogen, und dann musste ich auf den Punkt diese Emotion finden. Glücklicherweise war das die Castingszene, wir hatten sie also schon mal angefasst. Eine ausgereifte Methode habe ich für so etwas ehrlicherweise aber nicht.

teleschau: Haben Sie nach solchen Szenen ein festes Ritual, um wieder runterzukommen?

Cousin: Duschen gehört auf jeden Fall dazu. Nach einem besonders emotionalen Drehtag muss ich mir manchmal klar machen, dass das was mit der Rolle zu tun hat und ich das nicht selbst bin. Bisher bin ich damit ganz gut gefahren. Ich bin dann noch zwei, drei Stunden aufgeregt, wenn ich vom Set weg bin, aber das geht für mich. Nach einer Aufführung am Theater habe ich das nicht, da fällt der Druck schneller ab.

Caroline Cousin: „Warum tue ich mir das eigentlich an?“

Trotz seiner Behinderung will Berger (Ronald Zehrfeld, zweiter von links) die Küche und das Restaurant nicht aufgeben. Sarah (Caroline Cousin) und Dima (Burak Yigit) helfen ihm dabei. (Bild: ARD Degeto Film/Eikon Film GmbH/Klemens Hufnagl (Repro)) Copyright: ARD Degeto Film/Eikon Film GmbH/Klemens Hufnagl (Repro)

teleschau: Werden Sie vor der Kamera noch nervös?

Cousin: Ja. Der Rahmen, in dem man am Set spielen kann, ist eher klein. Auf der Bühne kann ich aus einem Texthänger noch etwas Neues schaffen, das geht beim Filmen meistens nicht. Meine Aufregung oder Angst ist da vor allem im Kopf.

teleschau: Und auf der Theaterbühne?

Cousin: Es ist eine andere Art der Nervosität - eher eine körperliche. Ich bin immer wieder überrascht, wie aufgeregt ich vor einer Premiere dann doch bin. Obwohl ich in den letzten fünf Jahren fest am Theater war und pro Spielzeit mehrere Produktionen mit auf die Bühne brachte. Am Tag der ersten Aufführung denke ich trotzdem: „Warum tue ich mir das eigentlich an?“ Aber das Adrenalin ist so hoch, dass es dann doch meistens gut läuft. Ich mag es irgendwie. Aber ich kenne auch Leute, die von sich sagen, sie seien keine Premierenspieler, weil der Druck so hoch ist und da auch die Presse im Publikum sitzt ...

teleschau: Wie gehen Sie mit Kritiken um? Lesen Sie die?

Sarah (Caroline Cousin) und Dima (Burak Yigit) müssen sich in der Restaurantküche einiges von Berger (Ronald Zehrfeld) anhören. Dabei wird es auch mal laut. „Mit dem Anschreien“ habe sie kein Problem gehabt, verrät Caroline Cousin im Interview. (Bild: ARD Degeto Film/Eikon Film GmbH/Klemens Hufnagl (Repro)) Copyright: ARD Degeto Film/Eikon Film GmbH/Klemens Hufnagl (Repro)

Cousin: Auf jeden Fall. Im ersten Moment denkt man vielleicht: „Oh Gott, das lesen jetzt alle, und die Welt geht unter.“ Aber mit der Zeit lernte ich, es differenzierter zu sehen und es mit Humor zu nehmen. Ich bekam auch schon mal eine vernichtende Kritik am Theater, die ich trotzdem lustig fand. Andererseits hoffe ich natürlich auch auf gute Kritiken, das kann ich nicht leugnen.

„Mehr Leute setzen sich für ihre Grenzen ein“

teleschau: Wie man in „Zutaten fürs Glück“ sieht: Der Ton in der Küche ist ziemlich rau. Das sagt man teilweise auch über das Theater - oder hat es sich mittlerweile gewandelt?

Cousin: Nein, leider nicht. Das habe ich selbst schon oft erlebt. Es gab neben einigen tollen Regisseuren, mit denen ich gearbeitet habe immer wieder auch Regisseure, die sich auf eine Art und Weise benehmen, bei der man sich fragt: Wie kann das 2026 noch sein? Und wieso wird das vom Haus getragen - wo doch eigentlich die Leitung das Ensemble schützen müsste? Bei einigen älteren Regisseuren gibt es einfach noch diesen Geniekult, mit dem man das dann rechtfertigt. Mit klarem Blick würde man erkennen, dass es Machtmissbrauch ist. Und auch ein jüngerer Regisseur ist keine Absicherung dafür, dass es diese Strukturen nicht gibt. Ich war in einigen Situationen wirklich entsetzt und dachte: „Merkt das denn niemand, was hier los ist?“

teleschau: Wie gehen Sie mit solchen Situationen um?

Cousin: In meinem zweiten oder dritten Berufsjahr stieg ich tatsächlich aus einer Produktion am Theater aus. Da legte der Regisseur genau dieses grenzüberschreitende Verhalten an den Tag. Und trotzdem hatte ich total mit mir zu kämpfen. Ich dachte: „Ich bin eine junge Darstellerin, eine Anfängerin sozusagen. Ich darf mir das nicht rausnehmen, die Leute hier im Stich zu lassen, weil ich einen Vertrag unterschrieben habe.“ Mir half damals ein Freund, der schon länger im Beruf war. Er sagte mir: „Ich bin bislang dreimal ausgestiegen, und es war das Beste, was ich hätte tun können. Einmal tat ich es nicht, und es war das Schlimmste.“ Diese Unterstützung brauchte ich.

teleschau: Haben Sie das Gefühl, dass sich etwas ändert?

Cousin: Ja. Mehr Leute setzen sich für ihre Grenzen ein. Meiner Erfahrung nach vor allem die, die von westlichen Schauspielschulen kommen. Ich machte in Leipzig eine sehr klassische Ausbildung, für die ich wirklich dankbar bin. Trotzdem würde ich sagen, dass die eigene Künstlerpersönlichkeit und die Frage, wie man Theater machen will, damals noch kein großes Thema waren.

Das wünscht sich Caroline Cousin für die Zukunft

teleschau: Wenn Sie in die Zukunft blicken - wo sehen Sie sich?

Cousin: In den vergangenen Jahren habe ich sehr viel Theater gemacht und musste deshalb auch einige Filmprojekte absagen. Deswegen habe ich gerade eine große Sehnsucht, wieder vor der Kamera zu stehen. Weil ich das eben so gerne mag, dieses präzise und im besten Fall detailreiche Eintauchen in unterschiedliche Welten. Mein Ideal wäre es, weiterhin Theater zu spielen, aber auch mehr Raum zu haben, für Film und Fernsehen vor der Kamera zu stehen.

teleschau: Vielleicht auch als „Tatort“-Kommissarin?

Cousin: Meine Mutter würde das auf jeden Fall freuen (lacht). Und ich würde natürlich auch nicht nein sagen. (tsch)