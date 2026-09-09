Carsten Maschmeyer fordert bei Maischberger den Rücktritt von Friedrich Merz„Hat es voll vergeigt“

Bei „Maischberger“ war die vergangene Landtagswahl in Sachsen-Anhalt das große Thema. Nach dem AfD-Erfolg und der deutlichen CDU-Niederlage war die Sache für Carsten Maschmeyer am Dienstagabend in der ARD-Talksendung klar. Der berühmte Unternehmer forderte den Rücktritt von Bundeskanzler Friedrich Merz: „Merz hat es voll vergeigt. Er muss weg. Er muss zurücktreten.“

Carsten Maschmeyer, der die CDU Anfang 2025 noch mit einer Großspende unterstützt hatte, wetterte weiter gegen Merz: „Es zeigt sich jetzt, er wollte aus einem falschen Grund Kanzler werden. Das war Ego und Merkel zeigen, ich bin jetzt Kanzler.“ Für den Führungsstil des Kanzlers zeigte die „Höhle der Löwen“-Bekanntheit wenig Verständnis: „Er nimmt die Menschen nicht emotional mit. Es ist unnahbar, belehrend, ein Besserwisser.“ Außerdem höre Maschmeyer „von allen, die mit ihm zu tun haben, arrogant“.

Als potenzielle Nachfolger kamen dem Investor mehrere Ministerpräsidenten und Unionslandesvorsitzende in den Sinn: Hendrik Wüst, Daniel Günther und Markus Söder seien seiner Aussage nach „tolle Offiziere auf dem Schiff“. Merz hingegen habe das „Schiff falsch gesteuert“ und müsse „von der Kommandobrücke runter“. (tsch)