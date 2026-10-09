Carsten Maschmeyer mit großzügiger Geste bei DHDL„Ich möchte, dass du nicht mehr weinst“

Große Gefühle bei „Die Höhle der Löwen“ (montags, 20.15 Uhr, VOX): Gründerin Charlotte Lieben übermannten während des Pitches ihrer Marke Cropsta die Emotionen. „Es sind Freudentränen“, versicherte die 20-Jährige nach dem vielen Lob für ihre Marke. Auch von der Gründerin und ihrem Geschäfts- wie Liebespartner Mike Leon Lichtenberg waren die Löwen hellauf begeistert. Mit dem Mode-Accessoire Cropsta (Mike Leon: „Ein absoluter Problemlöser“) könnt man Kleidungsstücke „da sitzen lassen, wo man es will“, erklärte Charlotte den Gurt.

Als die Gefühle mit der Jung-Gründerin durchgingen, bekannte Johannes Kliesch: „Ich habe richtig Gänsehaut.“ Derweil bekannte Mike Leon mit brüchiger Stimme: „Das ist mehr als nur ein Band für uns. Wir stecken alles rein.“ Selbst den eigentlich „gar nicht so emotionalen“ Frank Thelen packte das sympathische Gründerpaar. Zwar nahm er sich früh für einen möglichen Deal aus dem Rennen (“Habe keine Ahnung, wie diese ganzen Anziehsachen funktionieren“), stand dann aber trotzdem aus seinem Stuhl auf und drückte das Gründerpaar ermutigend: „Ihr macht das großartig.“

Ralf Dümmel fleht DHDL-Gründer an: „Bitte tut mir das nicht an!“

Gründerin Charlotte Lieben zeigte im Pitch mit Partner Mike Leon Lichtenberg große Gefühle. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Charlotte, ich möchte, dass du nicht mehr weinst“, machte auch Carsten Maschmeyer wenig später den Sprung nach vorne - und unterbreitete dem Paar ein einzigartiges Angebot. „Ich bin nicht der ideale Investor, aber ihr geht hier nicht ohne Deal raus“, versicherte er dem „sympathischsten, fröhlichsten, fleißigsten, visionärsten Gründerpaar“. Konkret hieß das: Sollte sich für Cropsta kein Löwe finden, würde er die erfragten 70.000 Euro für 20 Prozent Firmenanteile erwerben. Angesichts dieser Großzügigkeit schluchzte Charlotte noch mehr, worauf Maschmeyer sie nochmals in den Arm nahm: „Du hast doch versprochen, jetzt nicht mehr zu weinen.“

Um fehlendes Interesse brauchten sich die Cropsta-Gründer aber ohnehin keine Sorgen zu machen. Neben Ralf Dümmel (“Ihr beide haut einen um“) kämpften auch Judith Williams und Johannes Kliesch im Löwen-Doppelpack um die Gunst der jungen Gründer. „Wenn zwei Leute in eurem Alter so brennen, was soll ich machen? Da kann ich nicht nein sagen“, erklärte Williams, forderte zusammen mit Kliesch aber 40 Prozent Anteile für 70.000 Euro und eine Umsatzbeteiligung. „Bitte tut mir das nicht an“, flehte derweil Dümmel und forderte für die gewünschte Summe 30 Prozent Anteile.

Während sich die Gründer zurückzogen, sahen Kliesch und Williams ihre Chancen schwinden - und besserten ihr Angebot nach: keine Firmenanteile, dafür eine höhere Umsatzbeteiligung. „Am Ende muss das Herz sagen, mit wem will ich am Tisch sitzen“, kämpfte Ralf Dümmel weiter. Es wirkte: Am Ende freute er sich lautstark über den Zuschlag der Gründer. Der Investor versicherte: „Ich werde alles tun, um dem Vertrauen gerecht zu werden.“ (tsch)