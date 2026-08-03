Cathy Hummels landet bei „Die Verräter“ direkt auf „Todesliste“„Wisst ihr, wie fit ich bin?“

18 Mitspieler, so viele wie noch nie, begrüßte Spielleiterin Sonja Tietlow (vorne, Dritte von rechts) im Chateau de Mielmont in Belgien. Allerdings: Die ersten beiden Player überlebten nicht mal die ersten 24 Stunden. (Bild: RTL/Stefan Gregorowius) Copyright: RTL/Stefan Gregorowius

„Bitte lass mich in Frieden!“ Knapp eine halbe Stunde war in der Auftaktfolge von „Die Verräter“ (RTL+, die lineare RTL-Ausstrahlung folgt ab 17.8.) gespielt, da war Cathy Hummels schon am Flehen. Die Influencerin und Ex-Moderatorin hat bei „Kampf der Realitystars“ zwar jahrelang in der „Stunde der Wahrheit“ recht wohlwollend zugeschaut, wie sich Spielkandidaten gegenseitig an die Gurgel gingen. Selbst auf der Abschussliste zu stehen, war dann doch nicht so angenehm. Mittendrin ist halt anders als nur dabei.

Schauspielerin Ania Niedieck musste fünf Namen auf eine Todesliste setzen. Sie wählte die Namen, „die ich mir merken konnte“. Blöd für Cathy Hummels, Urs Meier, Alexa Maria Surholt und die Zwillinge Julia und Nina Meise. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Und Cathy (38) erwischte es schnell. Sie landete gleich zu Beginn auf einer „Todesliste“. Die hatte Schauspielerin Ania Niedieck (42, „Alles was zählt“) angelegt. Allerdings ohne böse Absicht: „Es tut mir leid, das waren die Namen, die ich mir merken konnte.“ Tine Wittler (53, „Einsatz in 4 Wänden“) hatte Verständnis, denn sie kannte auch kaum jemanden. „Wer sind all die Leute? Wenn ich fünf Namen hätte aufschreiben müssen, hätte ich auch meine Bekannten und Freunde nehmen müssen.“

Beim ersten Treffen am Runden Tisch wählte Sonja Zietlow die Verräter aus - wie immer durch kurzes Handauflegen auf der Schulter. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Alle waren nicht so nachsichtig wie die ehemalige TV-Einrichtungsexpertin. Nina, eine Hälfte der aus der Werbung bekannten Meise-Twins (43, „Gute Preise, gute Besserung“), die neben Cathy Hummels mit ihrer Schwester Julia, Ex-Schiedsrichter Urs Meier (67) und Schauspielerin Alexa Maria Surholt (58) auf der Todesliste landete, mit wunderbarer Offenheit: „Ich bin kein nachtragender Mensch - aber das merk ich mir!“

Das erste Treffen der drei Verräter: Im Konklave beschlossen Max Kruse, Mareijke Amado und Ralph Morgenstern (von links) ihr erstes Mordopfer. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Und schon, so Joelina „Tochter von Jürgen“ Drews (30), ging „das Psychospiel los“.

Cathy Hummels als Verräterin? „Ich hasse es, zu lügen“

Zum Nachtisch eine Todesnachricht: Sonja Zietlow verkündete am Frühstück, wen die Verräter in der Nacht gemeuchelt hatten. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Wie für alle 18 Beteiligten - so viele Mitspieler wie noch nie - wurde es auch für Cathy Hummels ein Wechselbad der Gefühle. Denn der Nominierung für den ersten Mord im Chateau de Mielmont folgte die Begnadigung. Denn alle fünf Todeskandidaten wurden im Käfig zum Spielinhalt der ersten Mission. Die Aufgabe: Alle fünf Todgeweihten aus dem Käfig befreien und dafür 5.000 Euro in Silber einheimsen. Plus: Der als erster befreite Player wurde von der Todesliste gestrichen!

Alexa Maria Surholt erhielt in der Nacht die Nachricht: „Du bist ermordet worden.“ Ihr trockener Kommentar: „Das war ja ein kurzes Gastspiel.“ (Bild: RTL/Stefan Gregorowius) Copyright: RTL/Stefan Gregorowius

„Rennt um unser Leben“, bettelte Urs Meier. Cathy dachte weiter: „Wenn ihr mich befreit, kann ich euch helfen! Wisst ihr, wie fit ich bin?“ Das kam an: Cathy wurde als Erste aus dem Käfig geholt. Ihre „Lebensrettung“ zahlte sie zurück und half, auch die anderen Käfiggenossen rechtzeitig rauszuholen.

Befreiungsaktion: In der ersten Mission mussten alle fünf Todgeweihten rechtzeitig befreit werden, um die ersten 5.000 Euro für den Siegerschatz zu gewinnen. (Bild: RTL) Copyright: RTL

Bei der ersten Zusammenkunft am runden Tisch war dagegen wieder Schnappatmung angesagt. Während Sonja Zietlow umherlief und per Handauflegen die Verräter wählte, ging allen „der Puls hoch“, wie Sänger und „Let's Dance“-Sieger 2024 Gabriel Kelly (25) zugab. Während einige sogar hofften, Verräter zu werden (Ania Niedieck: „Lügen? Das kann ich, aber so was von!“), wollte Cathy Hummels genau das auf keinen Fall: „Bitte, tipp mich nicht an. Bitte, lass mich in Frieden.“

Kurzes Gastspiel: Alexa Maria Surholt wird erstes Mordopfer

Mission: completed! Alle Käfiginsassen wurden befreit! Und weil man Cathy Hummels als Erste rausgeholte, wurde sie begnadigt. (Bild: RTL/Stefan Gregorowius) Copyright: RTL/Stefan Gregorowius

Gelang am runden Tisch die Rache der Loyalen und die Enttarnung eines Verräters? Nein. Die Mehrheit schoss sich auf Ania Niedieck ein. Sie wurde verbannt, aber sie enthüllte zum Abschied: „Ich bin eine Loyale.“ (Bild: RTL/Stefan Gregorowius) Copyright: RTL/Stefan Gregorowius

Vielleicht besser, dass Sonja das Hummel'sche Bibbern spürte. „Loyaler ist einfach. Ich hasse es, zu lügen“, meinte Hummels. Und als Verräter muss man schon wollen. So wie Max Kruse, der aus Erster auserkoren wurde. „Megageil, weil ich mitentscheide, wer das Schloss wann verlässt.“ Seine Einstellung machte er überdeutlich: Der Ex-Fußballprofi ist auch bereit, bei „Die Verräter“ die Blutgrätsche auszupacken. „Moral zu haben ist der falsche Ansatz bei diesem Spiel.“ Für den Sieg müsse man „auch mal über Leichen zu gehen - außer über meine eigene.“

Nina Meise reagierte bestürzt. Sie hatte Ania auf den Kopf zugesagt: „Du bist eine Verräterin.“ Jetzt war sie kleinlaut: „Ich fühle mich so schlecht.“ (Bild: RTL) Copyright: RTL

Auch Marijke Amado (72, „Mini Playback Show“) war mit ihrem neuen Job nicht unzufrieden. „Betrug ist mir nicht fremd, aber bisher war immer ich das Opfer.“ Das kann sie jetzt ändern. Dritter im Verräter-Bunde wurde Schauspieler und Moderator Ralph Morgenstern (69). Er wurde quasi der Telefon-Joker der Verräter und wurde von Sonja Zietlow beim Telefonat zum Verräter befördert - während alle anderen zuhörten (und doch nichts davon mitbekamen).

Diese drei Bösewichter trafen sich nachts zum ersten Konklave und beschlossen Alexa Maria Surholt zu meucheln. Die Mordnachricht gab's zum Frühstück, danach die Chance zur Rache der Loyalen - bei der ersten Verbannungsrunde am runden Tisch.

Cathy Hummels ist auf der richtigen Spur: „Max ist ein Pokergesicht“

Überall wurde misstraut, geargwöhnt, verdächtigt, was das Zeug hält. Ann-Kathrin Bendixen (26) war sich „zu 1000 Prozent“ sicher, dass ihr Podcast-Partner Gabriel Kelly ein Verräter ist. Nina Meise, die die nicht nachtragend ist, mahnte: „Ania muss raus!“ Cathy Hummels bewies Instinkt. „Max ist ein verdammtes Pokergesicht“, war sie kurz auf der richtigen Spur, driftete dann aber in Richtung Nina Meise (“Die ist so auffällig“) und Peyman Amin (55) ab und somit ins Diffuse.

Aber da war sie nicht die einzige Ahnungslose. Ania war sich zwar sehr sicher, dass sich Max verplappert und sie ihn enttarnt hatte, allerdings wurde sie von zu vielen - vor allem geschürt von Nina - an den Pranger gestellt. Am Ende sammelte sie sieben Stimmen, Max nur vier, Peyman und Nina je zwei. Ania verabschiedete sich mit den Worten „Ich bin eine Loyale“ und hinterließ Entsetzen. Und Nina Meise als Häuflein Elend. „Ich fühl mich so schlecht“, jammerte sie. Vorher war sie noch laut gewesen und hatte Ania auf den Kopf zugesagt: „Du bist eine Verräterin.“ Gute Nase? Gute Besserung! (tsch)