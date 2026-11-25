CDU-Politiker Mathias Middelberg hat die weitere finanzielle Unterstützung der Ukraine verteidigt. Im ZDF-“Morgenmagazin“ bezeichnete er die Hilfen als „die beste Investition, die wir machen könnten“. Zuvor hatte Moderatorin Dunja Hayali auf sinkende Zustimmungswerte in der Bevölkerung hingewiesen. Laut einer von ihr angesprochenen Umfrage der Körber-Stiftung befürworten nur noch 48 Prozent der Befragten in Westdeutschland und 31 Prozent in Ostdeutschland die militärische Ukraine-Unterstützung.

Die Frage, ob das Argument noch greife, die Ukraine verteidige auch Deutschland angesichts der finanziellen Engpässe im Inland, bejahte Middelberg. Russland und Präsident Wladimir Putin könne man nicht allein mit „freundlichen Worten begegnen“. „Der versteht am Ende eine Sprache und das ist Härte und Klarheit“, betonte der CDU-Politiker.

Ein Rückzug aus der Unterstützung hätte seiner Einschätzung nach gravierende Folgen. Würde die Ukraine Putin ausgeliefert, wären die daraus entstehenden Probleme „immens größer“, warnte Middelberg. Zudem drohe Europa ein erheblicher außenpolitischer Bedeutungsverlust gegenüber Russland, China und anderen Staaten.

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