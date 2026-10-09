Nach der XXL-Länderspielpause kehrt der Vereinsfußball wieder zurück in die Stadien - und auf die TV-Bildschirme. Zunächst rollt in der Bundesliga der Ball, dann ab 13. Oktober aber auch wieder in der Champions League. Für die Wiederaufnahme der Saison in der Königsklasse hat sich DAZN etwas Besonderes einfallen lassen. Wie „DWDL.de“ berichtet, macht der Bezahldienst die CL-Konferenz am Dienstag, 13. Oktober, erstmals kostenlos zugänglich. Nötig ist einzig eine kostenfreie Registrierung bei DAZN.

Zu sehen gibt es in der Konferenz unter anderem das prestigeträchtige Aufeinandertreffen von Atlético Madrid und Manchester United. Außerdem fordert Galatasaray Istanbul den FC Barcelona. Auch ein Spiel mit deutscher Beteiligung ist dabei: RB Leipzig gegen die PSV Eindhoven.

Fans des FC Bayern München gehen bei dem DAZN-Angebot allerdings leer aus. Zwar spielt der Rekordmeister zu gleicher Uhrzeit gegen Viking Stavanger. Die Übertragungsrechte für dieses Spiel hat jedoch exklusiv DAZN-Konkurrent Prime Video inne.

Ab 2027 läuft die Champions League bei Paramount+

Es ist nicht das erste Mal, dass DAZN mit einem kostenlosen Angebot auf Kundenfang geht. Schon bei der Klub-Weltmeisterschaft 2025 setzte der Streamer auf ein ähnliches Konzept. Damals strahlte DAZN sogar alle Spiele kostenlos aus.

Generell besitzt DAZN in Deutschland die Übertragungsrechte an einem Großteil der Champions-League-Spiele. Von 203 Partien (inklusive Qualifikationsspiele vorab) gibt es 186 exklusiv bei DAZN zu sehen. Für die restlichen CL-Partien besitzt Prime Video die exklusiven Rechte. Ab der Saison 2027/2028 werden die Karten gänzlich neu gemischt. Das bisherige Medienrechtepaket von DAZN ging im Rahmen der Neuvergabe Ende 2025 an Paramount+. Prime Video behält das bisherige Paket, mit einer Änderung: Statt des Topspiels am Dienstag sicherte sich Amazons Streamer die Übertragungsrechte am Mittwochs-Topspiel. (tsch)