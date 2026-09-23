Eigentlich war Charlotte Engelhardt gekommen, um mit Realitystars Calvin Kleinen und Moderator Jan Köppen im Staffelfinale von „Grill den Henssler Sommer-Special“ Gastgeber Steffen Henssler einzuheizen. Dann aber treibt sie in der VOX-Show (Ausstrahlung Sonntag, 27. September, 20.15 Uhr, VOX, und schon jetzt bei RTL+) Ballermannstar Calvin Kleinen mit einem Knutsch-Geständnis kurz die Schamesröte ins Gesicht.

Auslöser ist, dass Moderatorin Laura Wontorra nach dem gemeinsamen Projekt der beiden fragt. Engelhardt und Kleinen moderierten Seite an Seite die Realityshow „Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet“ (RTL+). „Calvin ist mir zur Seite gesprungen und hat mir bei den Moderationen und den Spielen geholfen“, erzählt Engelhardt. Kleinen wirft charmant ein: „Charlotte ist die Beste.“ Sie aber kontert: „Was soll er auch anderes sagen? Der muss jetzt so nett sein. Er hat keine andere Wahl, weil er nämlich etwas ganz Elementares mal vergessen hat.“ Und dann packt sie aus.

Calvin Kleinen hatte Kuss mit Charlotte Engelhardt schon am nächsten Morgen vergessen

Calvin Kleinen und Charlotte Engelhardt verbindet mehr als nur eine gemeinsame Fernsehshow. Am Grill bei Steffen Henssler enthüllte Engelhardt ein pikantes geheimnis. (Bild: RTL) Copyright: RTL

„Ich erzähl das jetzt einfach“, holt die 48-Jährige aus. „Wir haben ein bisschen geknutscht auf der Abschlussfeier! So'n bisschen. Aus Spaß.“ Kochpartner Köppen spitzt die Ohren: „Nein?!“ - „Doch!“ - „Ooh!“ Und Engelhardt, einmal in Fahrt, donnert weiter: „Und am nächsten Tag ruft er mich an und labert mich voll wegen irgendeiner Kette, die er irgendwo vergessen hat.“ Einfach so - von der romantischen Gemeinsamkeit keine Erwähnung. Weil Kleinen das einfach vergessen hat! Engelhardt: „Ich sage: 'Alter, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, du weißt schon, dass wir gestern geknutscht haben?' Und er so: 'Nö'.“ Da war sie platt: „Er hat's vergessen! Ich bin so enttäuscht.“ Aber sie lächelt dabei.

Hat die Knutscherei denn wenigstens bei ihr bleibenden Eindruck hinterlassen, will Wontorra wissen. Da schweigt Engelhardt - aber nur ein bisschen: „Ich sag nicht, wie's war. Aber ich kann ihn dir weiterempfehlen.“ Der 34-Jährige, über den gesprochen wird, schaut bei all dem etwas konsterniert aus der Wäsche, macht aber gute Miene zum Enthüllungsspiel. „Is' egal.“

Charlotte Engelhardt tritt seit Juni dieses Jahres wieder unter ihrem Geburtsnamen auf. Nach ihrer Eheschließung mit dem Rapper Sido hatte die Moderatorin dessen bürgerlichen Nachnamen Würdig angenommen. Das Paar gab im März 2020 die Trennung bekannt. Die Scheidung erfolgte 2022. (tsch)